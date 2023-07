Cinema sotto le stelle al Giardino pubblico: il programma fino al 30 luglio

Prosegue nella settimana dal 24 al 30 luglio la programmazione del cinema sotto le stelle a cura dell’associazione Casa del Cinema di Trieste nell’arena all'aperto del Giardino Pubblico “Muzio de Tommasini”, nel cuore verde del centro cittadino: “Il Giardino del Cinema” propone un cartellone all’insegna dei grandi successi dell’ultima stagione, cinema d’autore, classici restaurati, film per famiglie e animazione, titoli in versione originale, anteprime e inediti presentati sotto la sigla dei principali festival cinematografici del territorio. Grazie alla campagna “Cinema Revolution”, promossa dal Ministero della Cultura, per i film di nazionalità italiana ed europea i biglietti saranno in vendita al prezzo speciale di Euro 3,50.

Il programma

Il programma si apre lunedì 24 luglio con il lungometraggio vincitore della Palma d’Oro al 75° Festival di Cannes “Triangle od sadness" (Svezia, 2022) di Ruben Östlund (“The Square”): una satira irresistibile, dove ruoli sociali, stereotipi di genere e barriere di classe vanno in frantumi, in un film che ruota attorno a una coppia di modelli in crociera con un gruppo di super ricchi e un comandante con un debole per gli alcolici e Karl Marx.

Martedì 25 luglio spazio al grande cinema in versione originale sottotitolata con “The whale” (USA, 2022) di Darren Aronofsky, con protagonista Brendan Fraser, premio Oscar come Miglior Attore, nel ruolo di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesita? che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente per un’ultima possibilita? di redenzione.

In collaborazione con Premio Sergio Amidei di Gorizia, nella serata di mercoledì 26 luglio il cartellone presenta “Rapito” (Italia, Francia, Germania, 2023) del maestro Marco Bellocchio: proiettato in concorso al Festival di Cannes, il film racconta la storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, fu strappato alla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale.

Giovedì 27 luglio la serata è dedicata al cinema di animazione con “Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo” (USA, 2022) di Kyle Balda: dal franchise “Cattivissimo me”, la storia di come il più grande super cattivo al mondo ha incontrato gli iconici Minions, ha forgiato la squadra più cattiva del cinema e ha affrontato la forza criminale più inarrestabile mai esistita.

Venerdì 28 luglio il Triskell festival itinerante presenta al “Giardino del Cinema” il film di docu-fiction “Hema. Una storia di castellieri” (Italia, 2022) alla presenza della regista Francesca Mucignato: girato fra mare e Carso, il film è ispirato alla vita nell’Età del Ferro, quando le terre del Caput Adriae, prima della nascita di Trieste, erano già abitate dalla popolazione dei castellieri, e segue le tracce di Hema, una bambina che vive nel castelliere di Elleri.

Appuntamento speciale nella serata di sabato 29 luglio con l’opera prima “Billy” (Italia, 2023) alla presenza della regista Emilia Mazzacurati. Il film è un racconto surreale che racconta sentimenti reali; un coming of age al contrario, un road movie senza il viaggio, una storia di contrasti, di vita e di morte; di padri senza figli e di figli senza padri; di mamme bambine e di bambini adulti. Il cast del film, girato tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con il supporto della FVG Film Commission, accanto al giovane protagonista Matteo Oscar Giuggioli, vede impegnati Giuseppe Battiston, Alessandro Gassmann, Carla Signoris, Benedetta Gris, Roberto Citran, Sandra Ceccarelli.

Domenica 30 luglio il programma della settimana si conclude con la proiezione a cura del Festival S/paesati del docu-film “Trieste è bella di notte” (Italia, 2023) di Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre, presentato in collaborazione con ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati Onlus, Forum per cambiare l’ordine delle cose, ASGI, Amnesty International, Rivolti ai Balcani, Donk HM e Zalab. Il confine tra Italia e Slovenia e? sulle colline, sopra Trieste. Se lo attraversi a piedi di notte le luci della citta? brillano nel mare. Per i migranti asiatici della rotta balcanica, puo? sembrare l’avverarsi di un sogno... o l’inizio di un incubo.

La rassegna “Il Giardino del Cinema” è organizzata dall’associazione Casa del Cinema di Trieste con il suo network di associazioni culturali e festival (Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival, Anno Uno – I Mille Occhi, Bonawentura – Teatro Miela, La Cappella Underground – Trieste Science+Fiction Festival, Maremetraggio – ShorTS International Film Festival), con la partecipazione del Comune di Trieste e il sostegno della Fondazione CRTrieste; si avvale inoltre della collaborazione di Coop. Alleanza 3.0 e della cooperativa sociale La Collina.

L’ingresso sarà sempre lato Via Giulia/Largo Tomizza e l’inizio delle proiezioni fissato alle ore 21.00. Il prezzo dei biglietti sarà di Euro 6,50 interi, Euro 4 ridotti. La Casa del Cinema aderisce alla campagna promozionale “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura: dal 16 giugno al 16 settembre per i film di nazionalità italiana ed europea i biglietti saranno in vendita al prezzo speciale di Euro 3,50. Per altre informazioni c’è il sito www.casadelcinematrieste.it