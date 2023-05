Arpa e pianoforte, a Miramare e Muggia un weekend all'insegna dei "Concerti al Castello"

È dedicato al belcanto, a “Le donne di Puccini…” in versione pianoforte a quattro mani, l’appuntamento dei “Concerti al Castello” di sabato 6 maggio alle ore 20 nella Sala del Trono del Castello di Miramare a Trieste (per informazioni e prenotazioni: arteemusica2011@gmail.com). Ospite un eccellente duo pianistico composto dai fratelli Aurelio e Paolo Pollice, allievi rispettivamente delle prestigiose scuole di Sergio Perticaroli ed Antonio Ballista, ora musicisti acclamati con una solida carriera internazionale. Il programma del concerto si caratterizza nel proporre le più celebri arie del compositore toscano nella versione pianistica a quattro mani, rievocando le figure femminili indimenticate del suo patrimonio operistico: “Manon Lescaut”, “La bohème”, “Tosca”, “Madame Butterfly”, “Turandot”. Saranno dodici le arie che verranno eseguite, tra cui i capolavori: “Sola, perduta, abbandonata”, “Si, mi chiamano Mimì”, “Vissi d’arte”, “Tu, tu, piccolo Iddio”, “Tu che di gel sei cinta”. Spesso richiesto nell’esecuzione di questo particolare genere che coniuga pianismo ed operismo, il duo Pollice svolge un’intensa attività concertistica che lo porta ad esibirsi nelle più importanti città italiane ed europee, oltre che negli Stati Uniti ed in Russia.

Il giorno successivo, domenica 7 maggio alle ore 11 al Castello di Muggia, ospite della rassegna sarà il giovane talento Elisa Manzutto, musicista di arpa celtica. Proporrà un programma carico di suggestioni dedicato alle più belle arie irlandesi. Composizioni anonime della tradizione ed opere tratte da O’Carolan e Yeats, comporranno le “Atmosfere dall’Isola di smeraldo”, come titola questo appuntamento con ingresso ad offerta. La musicista triestina è specializzata in arpa celtica ed ha all’attivo numerosi progetti sul repertorio irlandese: “In viaggio nella terra dei Bardi” per arpa celtica solista, “Una sonata per O’Carolan” con la flautista Noemi Falconer e il violoncellista Massimo Favento, “Women of Ireland” con la violinista sudtirolese Judith Stoll e “Salley Gardens” con Alice Porro, esperta nella tecnica del flauto irlandese. Dal 2014 è socia del “World Harp Congress”, la più grande organizzazione internazionale che raggruppa arpisti e appassionati del genere da tutto il mondo. Tutte le informazioni su questi ed i prossimi appuntamenti dei “Concerti al Castello” che toccheranno prossimamente il Castello di Spessa, nuovamente Miramare e Muggia, Palazzo Lantieri, la casaforte La Brunelde ed il Castello di Kromberk con incontri fino al 9 luglio, sono sul sito www.associazionearteemusica.it.