Corso di lettura espressiva con Omar Giorgio Makhloufi

Quando Dal 09/05/2023 al 19/05/2023 Orario non disponibile

Il corso di Lettura Espressiva, a cura dell'attore e regista Omar Giorgio Makhloufi, è pensato per chi vuole migliorare nella lettura ad alta voce, acquisendo le tecniche di base (uso della voce, articolazione, respiro, immedesimazione), e/o affinando le proprie capacità pregresse. Il percorso aiuterà concretamente i partecipanti a migliorare le proprie capacità comunicative ed espressive, migliorandole attraverso specifici esercizi e consigli individuali. L'ideale per chi vuole migliorare nella comunicazione verbale per motivi professionali, ma adatto anche a chi vuole scoprire o riscoprire il mondo della lettura.

Prima parte del corso

9/05 - 11/05, 16/05 - 18/05 dalle 18:30 - 20:00*

Presso le strutture del Polo Giovani Toti (Piazza della cattedrale)



Per info. e prenotazioni scrivere a mkomargiorgio@gmail.com o al 3274455640.



Orari e giorni da confermare una volta che verrà definito il gruppo di persone partecipanti.



Foto di Pietro Bettini