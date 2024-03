"Enter the Cyberstream", il dancefloor da un'altra dimensione

Trieste 2077. Lontano dai palazzi delle megacorporazioni, nei bassifondi periferici tra i vari clan della cibernetica, prende vita un nuovo imperdibile evento immerso in un futuro CyberPunk. Enter the Cyberstream. Connettete i vostri jack sinaptici o avviate i vostri visori e tuffatevi con noi nel Cyberspazio in una magica adunanza di Cyborg perfezionati da installazioni biotech fluorescenti al ritorno della più futuristica musica elettronica underground per un dancefloor proveniente da un'altra dimensione con luci UV, laser ipnotici e proiezioni digitali. Per la prima volta a Trieste, preparatevi per un'esperienza rivoluzionaria. Il futuro si materializzerà nel vostro subconscio e si prenderà tutto ciò che di umano vive ancora in voi. Forniti da CyberStream ci saranno body painting a tema con colori UV e starlight fluo per tutti i partecipanti.

Location e orari

? Data: 05.04.2024

? Luogo: Streaming Club

? Connection Starts at 23.30

? Connection Ends at: 5.00

Tema, dress code e musica

* Tema Cyberpunk

* Musica: Cyberpunk / Dark Techno / Dark Synth / Hard Techno

* Dress Code consigliato: Tech Wear / Apocaliptic / Cyberpunk Cosplay / Atmosfere Distopiche / Futuristiche / Neon / Glitter / Dark / Occhiali Led / Fluo / High-Tech / DIY