Al via "Eureka", fiera nazionale della cultura e della creatività

PORDENONE - Una fiera interamente dedicata alle imprese culturali e creative, con ben 100 stand, un'arena per i workshop e gli incontri b2b tra imprese culturali e creative e quelle tradizionali. Si tratta di Eureka, la fiera nazionale della cultura e creatività, che avrà luogo alla fiera di Pordenone il 29 e 30 ottobre. L'evento, alla sua seconda edizione, è stato presentato oggi a Trieste. Così ha dichiarato in conferenza stampa l'assessore regionale alla cultura e vicepresidente del Fvg Mario Anzil: "Il confine tra queste professioni spesso è molto labile ma gli artigiani della cultura sono rappresentati proprio da queste realtà, dove le componenti dell'intuizione, della fantasia, dell'estro, della creatività - caratteristiche tipicamente umane - diventano ancora più rilevanti in una stagione come la nostra, caratterizzata da una tecnologia sempre più dominante e pervasiva".

Dopo la prima edizione, nel gennaio 2022, e con l'incontro intermedio Eureka Day 2023, la manifestazione si conferma un appuntamento di riferimento per tutte le aziende del settore e da quest'anno si apre anche a tutte le imprese del territorio nazionale oltre che di territori vicini come Austria e Slovenia.

Il programma

Due convegni animeranno le mattinate del 29 e del 30 ottobre con interventi di esperti di settore finalizzati ad approfondire gli impatti della cultura e della creatività sul tessuto sociale e produttivo nazionale ed internazionale, nonché ad esplorare le sfaccettature delle nuove frontiere della creatività tra nuove tecnologie e intelligenza artificiale. Uno spazio espositivo con circa 100 stand ospiterà imprese del settore culturale e creativo del Friuli Venezia Giulia, del resto d'Italia e dei Paesi confinanti, offrendo una vetrina unica per le loro proposte e innovazioni. In parallelo si terranno un'Arena, animata da workshop sulle ultime tendenze e best pratice e da presentazioni da parte di aziende, e gli ormai tradizionali incontri bilaterali (B2B) tra imprese culturali e creative e imprese tradizionali, per favorire la creazione di nuove reti di collaborazione e lo sviluppo di sinergie tra diversi settori. Eureka è un progetto promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale cultura e Sport con il supporto di Pordenone Fiere SpA, partner organizzativo.