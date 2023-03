Ecologia, il Giro d’Italia di plogging arriva Trieste

Domenica 12 marzo si terrà a Trieste (e, in regione, contemporaneamente a Udine, Gorizia, Monfalcone e Pordenone) una tappa del secondo Giro d'Italia di plogging, neologismo coniato dagli svedesi che indica un’attività motoria, camminata o corsa, cui si abbina la raccolta sul percorso delle immondizie lasciate abbandonate: un gesto insieme sportivo e di cura del territorio a cui tutti, anche i più giovani, possono contribuire.

Saranno almeno 45 le tappe di questa seconda edizione in altrettante città, coinvolgendo in altrettanti weekend più di 50 gruppi; saranno quindi migliaia le persone che parteciperanno alla grande iniziativa ambientale che unirà i volontari su tutto il territorio nazionale per tutto l'anno.

La novità del 2023 è che il giro si apre all'Europa, dato che la prima tappa si è svolta in Olanda, ad Harlem, il 4 marzo.

Le tappe in Fvg

Parco del Torre e quartiere limitrofo per il gruppo di Udine con ritrovo dalle 10 di fronte alla chiesa di S.Gottardo in via Cividale

"Cascatelle" di borgo S.Sergio per il gruppo di Trieste con ritrovo alle ore 9.00 per Trieste (grazie alla stupenda sinergia creatasi con i ragazzi di SOS Carso)

Cordenons sito natura 2000 Magredi del Cellina (PN) per il gruppo di Pordenone con ritrovo alle 9.30 nell’Area Imbarcadero sul Noncello

Lido di Staranzano per il gruppo di Gorizia con ritrovo dalle 9.30 presso l’ ingresso spiaggia .

Saranno queste le prime tappe a cui, parallelamente, si affiancheranno Remanzacco e Cordenons, i primi paesi a cui ne seguiranno davvero tantissimi nelle settimane successive

Come partecipare

Per partecipare basta presentarsi nell’orario che si preferisce, nei diversi punti segnalati nelle varie locandine e ritirare il materiale dato in dotazione dall’associazione. Gli organizzatori indicheranno poi a ciascuno il percorso migliore a seconda dell’età del partecipante e dell’esperienza sul campo. L’evento, patrocinato dalla Regione e dai Comuni di competenza, è supportato inoltre dai diversi gestori che, nelle diverse Province e Paesi, si sono messi a completa disposizione a supporto delle varie iniziative.