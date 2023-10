"Il giuoco dell'errore" torna il laboratorio teatrale a cura di Omar Makhloufi

"Il giuoco dell'errore" è un laboratorio teatrale a cadenza mensile, un momento ludico e di approfondimento del gioco teatrale a cura del regista, attore e autore Omar Giorgio Makhloufi. Un appuntamento mensile per chi vuole mettersi in gioco, attraverso l'improvvisazione e l'approccio al testo teatrale. Giocheremo tra momenti corali e individuali, sviluppando l'attenzione per l'ascolto, i silenzi, il corpo, le pause e la musicalità del testo. Esploriamo e studiamo esempi di drammaturgia classica del '900, in questi primi incontri il focus è S. Beckett.

Il lavoro verte sulle potenzialità "dell'errore" in scena, in quanto imprevisto che si fa leva per la scoperta di momenti inaspettati e sorprendenti. L'errore come occasione di ricerca e non come problema, come centro propulsore per l'indagine. Gli appuntamenti, a cadenza mensile per tutto l'anno, sono pensati per chi vuole approfondire, ma anche per chi è alle prime armi, scoprendo così parti di sé inaspettate attraverso la grammatica teatrale e il gioco di squadra.

Il secondo appuntamento si svolgerà sabato 21 ottobre 10:00 - 17:00. Domenica 22 ottobre-20. (Gli orari sono indicativi e possono variare). Per info e dettagli

mail mkomargiorgio@gmail.com Tel. 3274455640