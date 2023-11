Alla scoperta della "Piccola Parigi" con Lorenzo Zuffi e Beatrice Fazi

TRIESTE - Sabato 18 novembre, alle ore 10:00, Lorenzo Zuffi accompagnerà gli appassionati di storia e letteratura alla scoperta del quartiere storico triestino noto come "Piccola Parigi". Situato vicino al Monte Valerio, il quartiere è famoso per le sue viuzze pittoresche, le case rustiche e basse, e i giardini terrazzati che si susseguono uno sull'altro.

Nel corso della passeggiata, verranno lette alcune pagine tratte dal romanzo "La Piccola Parigi" di Massimiliano Alberti. A rendere l'evento ancora più speciale, ci sarà la presenza dell'attrice Beatrice Fazi, conosciuta dal grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva "Un medico in famiglia". L'itinerario culturale si concluderà in Corte Fedrigovez. Il punto di ritrovo è fissato alle ore 10.00 in via dello Scoglio n.197 a Trieste, di fronte al ristorante "I Sapori di Toni".