Rolling Stones, Queen e Springsteen: a Muggia un grande weekend di tribute band

MUGGIA - Tre giornate e tre tribute band, tra le migliori in Italia: è la prima edizione di Muggia Tribute Weekend, che si svolgerà in piazza Marconi a Muggia da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, sempre alle 21. Una tre giorni all'insegna del rock 'n' roll, perché porterà sul palco la musica dei Rolling Stones, dei Queen e di Bruce Springsteen. Un evento organizzato da Good Vibrations Entertainment.

Il programma

Venerdì 30 giugno

The Sticky Fingers - Rolling Stones Tribute Band: Band milanese attiva da oltre 15 anni in Italia ed in Europa proponendo fedelmente uno dei tributi più credibili alla leggendario band inglese. Nello show viene replicata ogni sfumatura sonora e passionale del re dei riff rock’n’roll cioè Keith Richards e tutte le movenze, le espressioni, la vocalità, gli abiti che hanno caratterizzato le performance di Jagger dagli anni ’60 ad oggi. Nel 2023 sono stati protagonisti anche su Rai1 dello show “Tale e Quale” condotto da Carlo Conti

Sabato 01 luglio

6 Pence - Queen Tribute: Una band reduce da grandi successi anche in vari teatri italiani e protagonista anche del nuovo grande spettacolo “Forever” che fa rivivere la musica dei Queen a teatro in una maniera tutta nuova. Negli ultimi anni moltissimi sono stati gli show proposti: dal Live at Wembley suonato per intero passando poi ad uno spettacolo assieme ad un coro di 12 elementi fino ad arrivare a portare un vero e proprio corpo di ballo ad animare queste magnifiche canzoni dimostrando quindi una grande versatilità e conoscenza della materia.

Domenica 02 luglio

Blood Brothers : The Bruce Springsteen Tribute Show: Una band senza rivali in Europa e con pochissimi rivali nel mondo, tanto che negli ultimi mesi sono arrivati i complimenti dal produttore dell’ultimo album di Bruce Springsteen e da 2 membri della E Street Band che da sempre accompagna il rocker americano. Dai migliori teatri italiani ai grandi festival in giro per l’Europa ormai la band negli ultimi anni ha raggiunto grandi traguardi e si appresta a raggiungerne altri grazie anche alla produzione di Good Vibrations che da anni porta vari spettacoli in Italia ed Europa. Gli show sono energici, intensi, emozionanti ed arrivano a durare anche 3 ore ma ovviamente sono preparati su misura per il contesto in cui vengono presentati e le setlist variano ogni sera: a teatro diventano più intimi e ricercati senza dimenticare la necessaria energia, nei festival estivi esplodono di potenza e rock ‘n’ roll.