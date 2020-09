Arrosticini, panini e cannoli: 20 chef portano lo street food in piazza Ponterosso

Stanno per sbarcare in piazza Ponterosso le delizie del Festival internazionale dello Street Food, il più importante evento di questo settore. Dopo il successo delle precedenti tappe in seguito allo stop dovuto al lockdown, l'evento arriva anche nel capoluogo giuliano da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Trieste, in Piazza Ponterosso. Il giovedì si inizierà alle ore 18 fino alle 24, il venerdì, il sabato e la domenica si anticiperà l'apertura alle 12, per chiudere sempre alle ore 24. Questa tappa vanta il patrocinio del comune di Trieste. Le persone hanno accolto con entusiasmo la riapertura di questa manifestazione, nel rispetto delle regole stabilite dalle normative per il distanziamento sociale, applicate dall'organizzatore della manifestazione. Dopo l’enorme successo della terza edizione 2019, con oltre cinque milioni di presenze registrate in più di 30 città italiane, il Festival Internazionale dello street food che era ripartito quest’anno con una fittissima programmazione di appuntamenti in tutte le regioni italiane, tanto da aver programmato più di 100 tappe, riprende il suo percorso con truck e stand.

Che si mangia?

Ogni tappa avrà come protagonisti oltre 20 Chef su strada, e in questa tappa saranno presenti fra gli altri: la cucina pugliese con i pasticciotti, il polipo alla griglia, le polpette al sugo con la burrata, la porchetta di Ariccia, la cucina argentina con delle ottime specialità alla griglia, la cucina siciliana, il panuozzo con gli affettati DOP, le olive all'ascolana, i fritti, ma anche la birreria cecoslovacca, il pesce fritto, il kurtos ungherese, lo gnocco fritto, la bombetta di Alberobello, il caciocavallo impiccato e i sempre presenti arrosticini. Una serie di birrifici artigianali e amburgherie con varii tipi di carne dal cinghiale, al patanegra, al manzo, arricchiranno l'offerta. Tante le locations in programma per il 2020, in un tour gastronomico di altissimo profilo, fonte di qualità nelle piazze dove verrà ospitato.

"Il re dello street food"

Ideatore, mente, anima e braccio operativo di questo Festival è Alfredo Orofino definito unanimemente “un portatore sano di energia” con una grande passione, quella per il cibo, grandissima professionalità, un uomo vulcanico, un tornado di idee creative, soprannominato da molti espositori il “Re dello street food”. Un passato nel mondo dello spettacolo, nell’organizzazione di grandi eventi, gestore di locali vincenti nella sua città d’origine, Torino. Nel 2019 il suo Festival è stato il primo a livello nazionale per presenze, toccando in lungo ed in largo l’Italia con tantissimi appuntamenti.