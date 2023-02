Alla sala Luttazzi arriva la leggenda del rock Willie Nile

SOCI TRIESTE IS ROCK: 17 euro - NON SOCI: 20 euro

Una leggenda del rock underground newyorkese, di ritorno in Italia per alcune date acustiche, fa tappa alla sala Luttazzi di Trieste (nell’ambito di “Una luce sempre accesa”), con l’organizzazione dell’associazione culturale Trieste is Rock e Good Vibrations, venerdì 17 febbraio alle 20.30.

Una carriera ultra-quarantennale, partita con la fantastica doppietta “Willie Nile” e “Golden Dawn” su Arista Records. Gli show e la personalità di Willie hanno fatto breccia nei cuori di molti artisti che ne hanno sempre lodato il talento artistico e umano, come Bruce Springsteen, Lou Reed, Bono Vox e Billy Idol. Superata la soglia dei 70 anni, Willie non ha perso un briciolo d’entusiasmo e continua imperterrito a divertirsi e a far divertire il suo pubblico con la sua dose di rock, punk e folk, debitore delle sue stesse grandi ispirazioni come i Clash, Bob Dylan e Springsteen. Ha lavorato con alcuni tra i più grandi nomi della musica di tutti i tempi: Who, Ringo Starr, Elvis Costello, Lucinda Williams ed è comparso spesso come ospite d’onore durante i concerti del coetaneo ed amico Bruce Springsteen.

L’ultimo cd, uscito nell'estate 2021, è “The Day the Earth Stood Still”, fortemente influenzato dalle tematiche della pandemia e con ospiti importanti tra cui Steve Earle che duetta con lui nel brano "Blood on your Hands". Earle poi affianca ancora Nile insieme a Jakob Dylan nel nuovo brano “Wake Up America”, uscito in streaming alla fine del 2022.Carismatico e trascinante sia che si esibisca in grandi stadi o su piccoli palcoscenici, ogni suo concerto dal vivo è un’esperienza unica. Proporrà un concerto in versione acustica portandosi dietro il fido compagno di duo, Marco Limido, ottimo chitarrista milanese e leader dello storico gruppo blues Family Style.