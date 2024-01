Corso Enaip per operatore socio sanitario, ultimi giorni per iscriversi

Ci stiamo avviando verso la chiusura delle iscrizioni per i Corsi di Operatore Socio-Sanitario (OSS) in partenza a febbraio presso le sedi EnAIP di Trieste, Gorizia e Cervignano del Friuli. Questa opportunità rappresenta un passo cruciale per coloro che desiderano entrare nel mondo dell'assistenza, offrendo un percorso formativo completo e la prospettiva di un futuro lavorativo sicuro nel campo dell'assistenza alle persone in situazioni di vulnerabilità. La qualifica di Operatore Socio-Sanitario apre le porte a un ruolo centrale nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Gli operatori intervengono in contesti residenziali, ospedalieri o a domicilio, fornendo assistenza diretta, aiuto domestico, interventi igienico-sanitari e sociali, oltre a supporto gestionale e formativo.

I corsi

La durata totale dei corsi è di 1.000 ore, di cui 450 ore saranno dedicate a stage formativi sul campo, offrendo agli studenti un'esperienza pratica fondamentale. Al completamento del percorso, verrà rilasciata una qualifica professionale corrispondente al livello 3 EQF. Per partecipare, è necessario essere residenti nel territorio regionale, possedere il diploma di scuola dell'obbligo, avere compiuto diciotto anni alla data di iscrizione e mantenersi disoccupati per l'intera durata del corso. Ai cittadini stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana (livello B1).

Come fare

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 gennaio 2024, e le selezioni sono previste per il 31 gennaio 2024. Il processo di ammissione prevede una prova scritta

seguita da un colloquio individuale. Per ulteriori informazioni e per procedere con le iscrizioni, è possibile contattare le segreterie delle seguenti sedi EnAIP FVG:

• Trieste: Via dell'Istria, 57 - Telefono 040 3788 888

• Gorizia: Via del Boschetto, 37 - Telefono 0481 585402

• Cervignano del Friuli: Via Aquileia, 22 - Telefono 0431 33508

È possibile semplificare il processo di iscrizione scaricando la Scheda di Orientamento e la Scheda di Preiscrizione direttamente dal sito web www.enaip.fvg.it.

La partecipazione ai corsi è gratuita, grazie al sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Questo contributo mira a rendere accessibile la formazione e a supportare la crescita professionale nel campo socio-sanitario. Un'opportunità unica attende coloro che desiderano abbracciare una carriera significativa nell'assistenza alle persone, contribuendo al benessere della comunità locale e oltre.