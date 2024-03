Carso sconosciuto, ecco il corso che racconta segreti e curiosità

TRIESTE - Prosegue il percorso di formazione su Orti e verde urbano a cura di Urbi et Horti promossi in collaborazione con Legambiente Trieste, Bioest e Comune di Trieste e la cui seconda parte comprenderà degli incontri sul verde urbano e l'introduzione all'apicoltura, temi importantissimi per capire la biodiversità urbana con l'ausilio di esperti. Seguiranno a breve le lezioni pratiche in campo. Nel primo incontro della seconda parte del ciclo, oggi, giovedì 21 marzo, alle 17.15 in via Modiano 5 Aldo Cavani parlerà de "I boschi del Carso e il ruolo del Corpo Forestale".

I boschi del Carso

Anticamente il Carso era coperto da foreste di querce che, a seguito del disboscamento e pascolamento perpetratisi per centinaia di anni, sono state progressivamente distrutte. Di questi antichi boschi oggi rimangono solo alcuni frammenti come ad esempio in Val Rosandra e sul Monte Lanaro.

Questo tipo di bosco è dominato nello strato arboreo da rovere (Quercus petraea) e, nello strato erbaceo, dalla graminacea Sesleria autumnalis. Altre specie che accompagnano questa formazione sono soprattutto essenze acidofile come il castagno (Castanea sativa) e diverse specie di ginestre (Genista germanica, G. pilosa, G. tinctoria).

Queste specie indicano che il bosco in oggetto si imposta su suoli acidificati, rappresentati da flysch (marne e arenarie) o terra rossa, residuato insolubile dell’alterazione chimica dei calcari.

Il corso

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a diventare orticoltori o giardinieri anche sul proprio balcone o che sono interessati a confrontarsi con il tema dei beni comuni. La partecipazione è gratuita. Gli incontri hanno lo scopo di fornire strumenti e metodi utili per promuovere, progettare e realizzare esperienze di agricoltura sociale a livello territoriale. Sono previste attività teoriche abbinate a momenti di confronto con esperienze già maturate, in modo da integrare acquisizione di conoscenze e capacità di fare.

Il programma si articola in quattro moduli formativi di due ore ciascuno, per un totale di otto ore di attività. Il modulo formativo di norma consta di una o più relazioni intervallate da momenti interattivi e di scambio tra i partecipanti al corso. Sono anche previste lezioni pratiche che verranno concordate con i partecipanti. La docenza è affidata a esperti nell’ambito dell’agricoltura, della botanica e della tutela del verde. Agli iscritti che frequenteranno almeno quattro moduli verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

“Coltivare anche un piccolo pezzo di terreno con metodi naturali e in maniera biologica, biodinamica, sinergica o permacoltura - commenta Tiziana Cimolino - è un’esperienza alla portata davvero di tutti, con molteplici di effetti positivi, per i singoli e per l’ambiente in generale. Alle lezioni teoriche seguiranno delle lezioni pratiche in campo con un Maestro contadino. Verranno trattati argomenti che andranno dalla concimazione alle semine fino alla raccolta seguendo i frequentatori delle lezioni passo dopo passo e fornendo loro tutti i consigli utili a rendere possibile la realizzazione di un orto urbano.

Coltivare un proprio orto - conclude Tiziana Cimolino - può dare grandi soddisfazioni e permette di ottenere grandi benefici, potendo disporre di verdura sana e appena colta anche con un notevole risparmio sul bilancio familiare. L’orto ha anche una valenza salutare, in quanto consente di svolgere attività fisica all’aria aperta e a contatto con la natura. Se si hanno infine dei bambini è importante coinvolgerli: l’orto ha infatti un forte valore educativo”.