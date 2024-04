Apicoltura: domani il corso gratuito in centro città

TRIESTE - Prosegue il percorso di formazione su Orti e verde urbano a cura di Urbi et Horti promossi in collaborazione con Legambiente Trieste, Bioest e Comune di Trieste la cui seconda parte comprende incontri sul verde urbano e l'introduzione all'apicoltura, temi importantissimi per capire la biodiversità urbana con l'ausilio di esperti. Seguiranno a breve le lezioni pratiche in campo.

L'allevamento delle api

Nel terzo incontro della seconda parte del ciclo, domani, giovedì 4 aprile alle ore 17.30 in via Modiano 5, Zenaide Vedelago parlerà di “Gli insetti impollinatori con particolare riguardo all’allevamento delle api” con esperienze personali a riguardo.

Negli ultimi anni è aumentato l’interesse verso l’apicoltura e il mondo delle api. In un mondo frenetico, dominato dal caos e dall’inquinamento atmosferico che raggiunge livelli sempre più elevati, si avverte sempre più spesso il desiderio di stare in tranquillità, in mezzo alla natura. L’allevamento delle api offre tutto questo e molto altro.

Il corso

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a diventare orticoltori o giardinieri anche sul proprio balcone o che sono interessati a confrontarsi con il tema dei beni comuni. La partecipazione è gratuita.

Gli incontri hanno lo scopo di fornire strumenti e metodi utili per promuovere, progettare e realizzare esperienze di agricoltura sociale a livello territoriale. Sono previste attività teoriche abbinate a momenti di confronto con esperienze già maturate, in modo da integrare acquisizione di conoscenze e capacità di fare.

Il programma si articola in quattro moduli formativi di due ore ciascuno, per un totale di otto ore di attività. Il modulo formativo di norma consta di una o più relazioni intervallate da momenti interattivi e di scambio tra i partecipanti al corso. Sono previste lezioni pratiche che verranno concordate con i partecipanti. La docenza è affidata a esperti nell’ambito dell’agricoltura, della botanica e della tutela del verde. Agli iscritti che frequenteranno almeno quattro moduli verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

“Coltivare anche un piccolo pezzo di terreno con metodi naturali e in maniera biologica, biodinamica, sinergica o permacoltura - commenta Tiziana Cimolino - è un’esperienza alla portata davvero di tutti, con molteplici di effetti positivi, per i singoli e per l’ambiente in generale. Alle lezioni teoriche seguiranno delle lezioni pratiche in campo con un Maestro contadino. Verranno trattati argomenti che andranno dalla concimazione alle semine fino alla raccolta seguendo i frequentatori delle lezioni passo dopo passo e fornendo loro tutti i consigli utili a rendere possibile la realizzazione di un orto urbano.

Coltivare un proprio orto - conclude - può dare grandi soddisfazioni e permette di ottenere grandi benefici, potendo disporre di verdura sana e appena colta anche con un notevole risparmio sul bilancio familiare. L’orto ha anche una valenza salutare, in quanto consente di svolgere attività fisica all’aria aperta e a contatto con la natura. Se si hanno infine dei bambini è importante coinvolgerli: l’orto ha infatti un forte valore educativo”.