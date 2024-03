Aperte al Volta le iscrizioni ai corsi serali di informatica ed elettronica

Sono aperte le iscrizioni ai corsi serali di Informatica ed Elettronica per l'anno scolastico 2024/2025 all'Istituto Tecnico Statale Alessandro Volta di via Monte Grappa, 1. I percorsi formativi, che prevedono formazione personalizzata, sono rivolti a chi vuole riprendere il percorso di studi interrotto e ottenere il diploma di Scuola Secondaria di II grado in uno degli indirizzi disponibili ma anche a chi vuole potenziare, aggiornare e integrare le proprie competenze culturali, tecniche, scientifiche e professionali, dunque, a chi è già in possesso del diploma e vuole riconvertirsi professionalmente.

I corsi sono rivolti ad adulti, anche stranieri, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media) e in generale a chi abbia compiuto 16 anni purché sia in grado di dimostrare che non può frequentare l’istituto diurno e sia in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L’Istituto Serale offre per ogni materia percorsi modulari che consentono a ciascun allievo di valorizzare al meglio le competenze già acquisite. Gli studenti possono usufruire di laboratori, officine, aule, attrezzature e biblioteca dell’Istituto. Le aule didattiche dove si svolgono le lezioni teoriche sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). Per gli allievi della scuola serale è a disposizione il parcheggio interno dell’Istituto.

Frequenza dei corsi e servizi

Per venire incontro alle esigenze degli studenti, che in gran parte lavorano e hanno famiglia, il monte ore dei corsi serali è ridotto ed è pari al 70 per cento rispetto a quelli dell’Istituto diurno, pur condividendone materie, contenuti e obiettivi formativi. Le lezioni indicativamente iniziano alle ore 18.00 e terminano alle ore 22.10. Al di fuori di questo orario, sono previsti anche degli “Sportelli didattici” in cui gli allievi hanno la possibilità di confrontarsi, anche singolarmente, con i docenti per affrontare e risolvere le difficoltà incontrate nel corso di studi. Inoltre, l’Istituto serale “A. Volta” mette a disposizione un servizio di accoglienza e orientamento, riconoscimento delle competenze professionali e dei crediti formativi - formali e non formali - già ottenuti, possibilità di recuperare i debiti in itinere, un tutor interno che seguirà ciascun allievo per definire insieme il percorso di studi personalizzato in base alle sue esigenze formative.

Per maggiori informazioni clicca qui. Contatti: infoserali@volta.ts.it.