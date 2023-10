Giardini e parchi storici: al via il corso per diventare "Giardiniere d'arte"

TRIESTE - Hai mai sognato di lavorare nei giardini e nei parchi storici, preservando la loro bellezza e la loro storia? Se la risposta è sì, allora il corso di formazione in partenza presso la sede CeFAP di Gorizia potrebbe essere la tua occasione per trasformare la tua passione in un lavoro. Il corso, rivolto a disoccupati e della durata di 700 ore, è un'opportunità unica per acquisire competenze di alto livello nel campo del restauro e della conservazione dei giardini e dei parchi storici. Questa formazione intensiva ti preparerà per una carriera come Giardiniere d'Arte, un professionista altamente specializzato nel preservare e ripristinare questi luoghi straordinari. Cosa imparerai:

Lavorazioni e trattamenti del terreno: sarai formato sulle tecniche avanzate per preparare il terreno in modo ottimale, garantendo la crescita e la salute delle piante nei giardini storici.

Restauro e conservazione: avrai l'opportunità di imparare le tecniche specifiche per il restauro e la conservazione dei giardini e dei parchi storici. Imparerai come recuperare elementi architettonici e vegetali in stato di degrado, preservando l'autenticità storica dei luoghi.

Prevenzione e cura: la prevenzione delle malattie delle piante e la cura delle strutture architettoniche saranno al centro della tua formazione, permettendoti di gestire e mantenere questi spazi in modo impeccabile.

L'attestato

Il corso rilascia l’attestato di Qualificazione “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”, classificazione ISTAT professioni 2011: 6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. L’attestato è anche abilitante all’esercizio dell’attività di manutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 154/2016 e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018. Oltre all’attestato di Qualificazione, il corso rilascia anche una serie di attestazioni aggiuntive in ambito di sicurezza sul lavoro. Dopo aver completato con successo il corso presso il CeFAP, sarai pronto/a a intraprendere una carriera come Giardiniere d’Arte, lavorando in giardini e parchi storici, sia nel settore pubblico che privato. Non perdere l'opportunità di trasformare la tua passione per la natura e la bellezza in una carriera gratificante! Iscriviti al corso, scopri di più: https://www.cefap.fvg.it/it/32348/