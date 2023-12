Diventa Oss con Enaip, in Fvg sei corsi di formazione

Aperte le iscrizioni per i Corsi Enaip per Operatore Socio Sanitario (OSS) a Trieste, Gorizia, Cervignano. Inizia una nuova fase di formazione nel settore socio-sanitario con l'apertura delle iscrizioni per 6 nuovi Corsi di Operatore Socio-Sanitario (OSS) a Trieste, Gorizia e Cervignano del Friuli. Un'opportunità imperdibile per coloro che aspirano ad un lavoro assicurato nell'assistenza e supporto alle persone in situazioni di vulnerabilità.

La qualifica

L'acquisizione della qualifica di Operatore Socio-Sanitario rappresenta un passo fondamentale per coloro che desiderano lavorare sia nel settore sociale che in

quello sanitario. L'Operatore Socio-Sanitario svolge un ruolo cruciale nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, intervenendo in contesti residenziali, ospedalieri o a domicilio dell'utente. Le attività di un OSS abbracciano diverse sfaccettature, tra cui l'assistenza diretta, l'aiuto domestico, gli interventi igienico-sanitari e sociali, nonché il supporto gestionale e formativo.

Il corso

La durata complessiva dei corsi è di 1.000 ore, di cui 450 ore saranno dedicate a stage formativi sul campo. Al termine del percorso, verrà rilasciata una qualifica professionale corrispondente al livello 3 EQF. Gli interessati potranno intraprendere questa avventura formativa a partire da febbraio 2024. I requisiti per partecipare includono la residenza nel territorio regionale, il possesso del diploma di scuola dell'obbligo, il compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione, e lo stato di disoccupazione per l'intera durata del corso. Ai cittadini stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana (livello B1).

Come fare per iscriversi

Le iscrizioni alle selezioni sono aperte fino al 26 gennaio 2024, con le selezioni previste per il 31 gennaio 2024. L'ammissione avviene attraverso una prova scritta seguita da un colloquio individuale. Per ulteriori informazioni e per procedere con le iscrizioni, è possibile rivolgersi alle segreterie delle sedi EnAIP FVG Centro Servizi Formativi:

• Trieste: Via dell'Istria, 57 - Telefono 040 3788 888

• Gorizia: Via del Boschetto, 37 - Telefono 0481 585402

• Cervignano del Friuli: Via Aquileia, 22 - Telefono 0431 33508

La partecipazione ai corsi è gratuita, grazie al sostegno cofinanziato dal Fondo

Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Per semplificare il processo di iscrizione, è possibile scaricare la Scheda di Orientamento e la Scheda di Preiscrizione direttamente dal sito web www.enaip.fvg.it.