Sartoria e Refashion: al via i corsi gratuiti al Civiform di Opicina

TRIESTE - Hobby ma anche competenza super ricercata dal mondo del lavoro: al Civiform di Opicina iscrizioni aperte per due corsi dedicati agli adulti nel campo della Sartoria. Si tratta dei corsi in partenza nella sede di via di Conconello, totalmente gratuiti grazie ai finanziamenti del Fondo sociale Europeo (FSE+) e del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR): Tecniche base di confezionamento sartoriale e Tecniche sartoriali di riuso, riciclo e refashion.

I titoli in programma

TECNICHE BASE DI CONFEZIONAMENTO SARTORIALE

Un corso da 250 ore che consente di avvicinarsi al mondo della sartoria scoprendo le caratteristiche dei tessuti e imparando a sviluppare cartamodelli predefiniti per riadattarli alla propria taglia. Il corso permette di sviluppare dei capi di abbigliamento (gonna, pantalone, capispalla etc.) utilizzando le tecniche di confezionamento sia a mano che a macchina.

TECNICHE SARTORIALI DI RIUSO, RICICLO, REFASHION

Un percorso di approfondimento di 60 ore per imparare a regalare una nuova vita a capi o tessuti a partire dal riuso creativo dei materiali. Insegna quindi a realizzare abiti o accessori trasformando capi vintage inutilizzati, o manufatti tessili che non ci piacciono più. In questo caso, per partecipare è necessario possedere già un attestato di sicurezza generale, oltre a saper realizzare dei cartamodelli e la confezione di un prototipo con cuciture a mano e a macchina.

Le altre opportunità: Cucina e Pasticceria

Aperte le iscrizioni anche ai corsi con stage dedicati a chi vuole ottenere una qualificazione professionale nel settore della ristorazione e delle produzioni alimentari: Aiuto Cuoco, pensato per formare in 600 ore - di cui ben 240 di stage - figure esecutive in cucina e Addetto alla Panetteria, Pasticcerie e Gelateria, che insegna ad occuparsi della produzione di pane, sfoglie, pasticceria fresca e da forno, gelato artigianale, ecc. Le iscrizioni sono già aperte, vista la grande richiesta di formazione in un settore che, da tempo, lamenta la carenza di personale. La sede di via di Conconello di Civiform offre poi ulteriori percorsi aperti a chi lavora e vuole aggiornare le proprie competenze, ma anche a chi è disoccupato e desidera re-inserirsi nel mondo del lavoro: il Catalogo completo è disponibile sul sito civiform.it L’iscrizione avviene online sul sito Civiform, ma le persone in stato di disoccupazione, inoccupazione o studenti, oltre a segnalare l’interessamento sul sito, dovranno formalizzare l’iscrizione rivolgendosi al Centro per l'Impiego di riferimento. La segreteria è sempre a disposizione per qualsiasi informazione al n. 040.9719811.