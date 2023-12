E' stata pubblicata a fine novembre la nuova edizione di Eduscopio, la guida interattiva 2023 della Fondazione Agnelli che analizza le scuole superiori italiane con l'obiettivo di aiutare gli studenti delle medie ad orientarsi nella scelta che dovranno affrontare entro la fine del prossimo gennaio.

La classifica è stata elaborata valutando diversi dati raccolti dai Ministeri competenti, come gli esami universitari sostenuti e le posizioni lavorative raggiunte da chi è uscito dalla formazione secondaria tra il 2018 e il 2021 ed è intenzionato a proseguire gli studi all’università.

I migliori licei di Trieste

Quali saranno i migliori licei di Trieste? Ecco la lista degli istituti che hanno ottenuto il punteggio più alto.

Indirizzo Artistico: Liceo Enrico e Umberto Nordio (punteggio 45.95 - indice FGA).

Indirizzo Linguistico: Liceo Francesco Petrarca (62.49); I.S.I.S. "Giosuè Carducci - Dante Alighieri" (54.81).

Indirizzo Scienze Umane: I.S.I.S. "Giosuè Carducci - Dante Alighieri" (58.83).

Indirizzo Classico: Liceo Francesco Petrarca (70.76); I.S.I.S. "Giosuè Carducci - Dante Alighieri" (69.37).

Eduscopio

Questi sono alcuni dei risultati di Eduscopio elaborati dall'istituto di ricerca. Per scoprire la classifica completa e il punteggio di tutte le scuole, compresi istituti tecnici e professionali, clicca qui. Nel documento ci sono i dati aggiornati sulle scuole secondarie di secondo grado che danno la migliore preparazione agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il criterio utilizzato per le valutazioni è esterno e prende in considerazione il rendimento dei diplomati al primo anno di università. Sono valutati esami sostenuti e media dei voti per tutti gli indirizzi di scuola superiore. Tasso di occupazione e coerenza fra studio e lavoro nel caso degli istituti tecnici e i professionali.

Indice FGA

L’analisi prende in considerazione della media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola e la percentuale esami superati dai diplomati di ogni scuola. All'università è importante non solo superare gli esami nei tempi previsti, ma anche farlo bene, cioè con buoni voti. L’indice Fga mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).