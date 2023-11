Primi passi sugli sci: prosegue il progetto dedicato ai bambini delle scuole d'infanzia

Sabato scorso al centro federale di avviamento agli sport invernali Neve Sole di Aurisina, sul carso triestino, è terminato il primo mese del progetto “Primi passi sugli sci” promosso e sostenuto dall'assessorato alle politiche dell’educazione e della famiglia del Comune di Trieste, in collaborazione con lo Sci Club 70. Nei quattro sabati di ottobre i bambini dell'ultimo anno delle scuole d'infanzia comunali hanno potuto praticare lo sci alpino, assistiti dai maestri della scuola sci locale.

Alla consegna dei primi diplomi di partecipazione è intervenuto l’assessore all’Educazione del Comune di Trieste, Maurizio De Blasio che ha evidenziato come “Si tratta di un'iniziativa che si ripete ormai da qualche anno, e che trova sempre ampia partecipazione da parte delle famiglie. Gli oltre 50 bambini del primo gruppo, provenienti dalle scuole d'infanzia comunali, hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi al mondo dello sport, e in particolare di quello invernale, cimentandosi sugli sci lungo la pista artificiale dell'impianto sportivo di Aurisina. In questo progetto, che vede assieme Amministrazione comunale, scuola e associazionismo sportivo, particolare attenzione è stata posta all’inclusività in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di offrire un concreto aiuto alle famiglie nell’avvicinare i bambini all’attività fisica”.

Gli appuntamenti di novembre

Gli appuntamenti con “Primi passi sugli sci” continuano anche nel mese di novembre con il secondo gruppo composto da più di una cinquantina di bambini di altre 15 scuole che raggiungeranno il centro Neve Sole con cadenza settimanale e sempre nella giornata di sabato. Il 25 si svolgerà, nel pomeriggio, la seconda

cerimonia di consegna dei diplomi.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono telefonare alla segreteria dello Sci Club 70 al numero 040 630626 oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@sciclub70.com.