Val Rosandra, la targa dei Bruti restituita ad antico splendore

BAGNOLI DELLA ROSANDRA (Dolina) - La targa dedicata ai Bruti della val Rosandra è stata ripristinata. La notizia è stata data nei giorni scorsi da Fabio Fabris sul gruppo Facebook Le vie del Carso. L'operazione, che ha portato a nuovo splendore il manufatto in cui viene omaggiato lo storico gruppo di alpinisti, è stata possibile grazie all'interessamento di Mirella Durighello e di Marco Milani. "Il gesto di Mirella - scrive Fabris - è un modo per ricordare la madre Anna caduta in montagna sulla croda dei Toni, il 18 luglio 1953". Negli ultimi anni la lapide, dedicata a Dario Ceglar, Jimmy Del Drago, Giulio Della Gala, Vittorio De Maria, Mauro Ponzio, Ezio Rocco, Lucio Sala e Ciano Soldat, era stata danneggiata più volte. Il gruppo di giovani è ricordato all'interno dell'omonimo libro firmato da Spiro Dalla Porta Xydias, dopo la Seconda guerra mondiale.