Nido di falco pellegrino in Costiera, scattano i divieti

DUINO AURISINA - Una coppia di falco pellegrino sta nidificando sulle pareti della galleria naturale lungo la strada Costiera e per questo motivo la zona viene sottoposta ad alcune restrizioni previste per legge. A darne notizia è la Lega italiana protezione uccelli di Trieste e il Wwf che, dopo la scoperta del nido fatta negli scorsi giorni da un rocciatore "sensibile ed informato", hanno contattato il Corpo forestale regionale per l'attivazione della vigilanza del sito. Avvisati anche gli esperti della materia per, si legge, "tentare di arginare quanto più possibile il disturbo alla coppia". Secondo la legge, vige "l'assoluto divieto di disturbo intenzionale della specie impegnata nella cova e, proprio in quest’ottica, sono stati posti dei cartelli informativi attorno all’area, per informare la cittadinanza del divieto e dissuadere il più possibile gli sportivi dall’affrontare proprio quelle pareti".

La specie

Nell'area triestina la specie è presente con due tre coppie e proprio per questo, ogni episodio di nidificazione, va garantito e tutelato. "Ai fini di salvaguardia - si legge nella comunicazione - l’area potrebbe venire sottoposta a videosorveglianza e monitorata dal Corpo forestale regionale, nonché dai volontari della Lipu, anche ai fini di antibracconaggio". In ultimo, viene ricordato che "il divieto di disturbo si protrae generalmente fino al 30 giugno, pertanto dovrebbero essere assicurate le arrampicate estive, circondati dal volo dei rondoni maggiori".