Bottiglie, mascherine e tanta plastica: Legambiente ripulisce Canovella

Boe e reti per l'allevamento dei mitili, cannucce, bottiglie, mascherine, polistirolo, ma soprattutto molta plastica, in pezzetti piccoli e grandi. Nella giornata di ieri 14 maggio i volontari del Circolo Verdeazzurro di Legambiente si sono dati appuntamento alla spiaggia di Canovella degli Zoppoli, per una pulizia dell'arenile durata all'incirca un paio d'ore. L'operazione di pulizia, che già ad aprile aveva visto il Circolo triestino effettuare il consueto monitoraggio denominato "Beach Litter" (in contemporanea su una cinquantina di spiagge italiane), fa registrare, come riportato dagli organizzatori, "un netto miglioramento rispetto agli anni scorsi".