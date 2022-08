Goletta verde boccia di nuovo la foce del rio Fugnan a Muggia

Anche quest'anno la Goletta Verde boccia Muggia. Tra i dieci punti campionati lungo le coste del Friuli Venezia Giulia, solo la Foce del Rio Fugnan risulta "fortemente inquinato". I dati sono stati presentati ieri a San Giorgio di Nogaro da Goletta Verde e Legambiente. L'analisi microbiologiche delle acque, come spiegato dai promotori dell'iniziativa, non sostituisce i dati ufficiali sulla balneabilità, ma integra il lavoro delle autorità "andando a individuare le criticità dovute a una cattiva depurazione dei reflui".

Gli altri nove punti risultati entro i limiti di legge sono la spiaggia di viale Miramare a Trieste; la spiaggia di Sistiana a Duino Aurisina (Trieste); la spiaggia libera di Marina Julia a Monfalcone (Gorizia); la foce dell'Isonzo in località Punta Sdobba a Grado (Gorizia); la spiaggia di viale del Sole a Grado (Gorizia); la foce dello Stella a Precenicco (Udine); lo scarico del depuratore di Lignano Sabbiadoro (Udine); il lungomare e la foce del fiume Tagliamento a Lignano Sabbiadoro. Secondo il report, però, solo in uno dei dieci punti è stata segnalata la presenza del cartello informativo sulla qualità delle acque, obbligatorio per legge.