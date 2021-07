Hangar Teatri si fa "green": al via i lavori di riqualificazione

Prendono il via oggi i lavori di riqualificazione dell'Hangar Teatri, che pone nuovamente al centro le persone e l'ambiente. Lo spazio ricavato da una struttura industriale preesistente è infatti pronta per un cambio di look: sono infatti previsti diversi interventi strutturali, di sicurezza, di insonorizzazione, di isolamento termico e di miglioramento dell'impianto elettrico. I lavori, resi possibili grazie al contributo della Regione Fvg nell'ambito del bando destinato a interventi di manutenzione ordinaria di sale teatrali, dureranno circa 2 mesi.

Gli interventi

Buona parte degli interventi si concentreranno sul soffitto della struttura, per migliorare la sicurezza dei carichi sospesi e garantire la possibilità di maggiori e più vari schemi luci per gli spettacoli. Inoltre, la volta del soffitto verrà rinforzata con materiali insonorizzanti per eliminare ogni eventuale inquinamento acustico. L'intera sala sarà soggetta ad un intervento di isolamento termico per ridurre drasticamente l'impatto ambientale della struttura, una scelta ecologica nella prospettiva di un futuro green. L'isolamento termico viene a completare il risparmio energetico con la già avvenuta installazione di una caldaia a pellet e legna Kalorina 22 E di classe energetica A. Ma non solo: i lavori di ristrutturazione amplieranno la capienza del pubblico fino a 200 persone, in modo da assicurare la possibilità di una configurazione multipla della sala e ospitare eventi di portata più ampia, come concerti. Questo intervento sarà poi accompagnato dalla messa in sicurezza di tutti gli spazi rinnovati.

Infine agli interventi strutturali si aggiungeranno quelli di natura tecnica, con operazioni di adeguamento dell'impianto elettrico tramite l'installazione di un impianto di segnalazione fumo e antincendio, l’integrazione di luci d’emergenza e l'aggiunta di nuove attrezzature professionali a tecnologia LED per migliorare la fornitura elettrica del teatro.