"In piazza Volontari Giuliani valori di Pm10 doppi rispetto al limite"

TRIESTE - “Informiamo alcuni pseudo-ambientalisti temporaneamente alloggiati in Comune e in Regione che con la chiusura la Ferriera non hanno affatto risolto il problema dell’inquinamento e della qualità dell’aria a Trieste. Rimangono aperte e ignorate le questioni della congestione del traffico, della viabilità e dei mezzi pubblici, delle zone 30 che non ci sono, delle aree verdi da curare e aumentare. Il risultato lo vediamo anche oggi evidenziato dalle condizioni atmosferiche: in città ci sono ancora aree in cui vengono rilevati picchi di sforamento della frazione Pm10 delle polveri sottili”. Così il componente della segreteria del Pd provinciale di Trieste Roberto Decarli, segnalando alcuni dati sulla qualità dell’aria rilevati nel capoluogo regionale.

“In piazza dei Volontari Giuliani in questi giorni – puntualizza l’esponente dem - sono stati rilevati picchi di Pm10 tra 63 e 96 (questo un valore doppio rispetto al limite di 50). Molto spesso in piazza Carlo Alberto e in piazzale Rosmini ci si avvicina al limite dei 50 Pm10. L'impianto siderurgico poteva contribuire ad abbassare la qualità dell'aria in città, ma un'amministrazione comunale seria e attenta – conclude Decarli - dovrebbe occuparsi di una questione ambientale che, come indicano i dati, non è affatto risolta”.