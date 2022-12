Pulizia fondali del Mandracchio di Muggia: raccolti un centinaio di penumatici

Nella giornata di oggi, al Mandracchio di Muggia, è stato effettuato l'ultimo intervento di pulizia dei fondali dell'anno, durante il quale sono stati raccolti circa 100 pneumatici. L'evento è stato organizzato dal Gruppo "Progetto per l'Ambiente" in collaborazione con il Comune di Muggia come parte del programma regionale "aMareFvg". "Dopo diversi interventi preparatori, abbiamo raggiunto questo obiettivo - così Adriano Toffoli che ha coordinato i volontari - grazie al Comune di Muggia che ha reso possibile tutto questo, il supporto dell'Area Marina Protetta di Miramare e la Barcolana, importante nello specifico oggi quello di Mare Vivo, che grazie al progetto PFU Zero ed Ecotyre si sono occupati dei ritiro dei pneumatici raccolti, che da rifiuti si trasformeranno in una risorsa riciclabile al 100%, oltre al prezioso aiuto del gruppo Immersione con i Caschi Professionali".

Per il nuovo anno sono previsti altri eventi in diverse zone della costa di Muggia dove, su segnalazione del Comune e dei cittadini, sarà necessario intervenire "senza poi dimenticare la valenza della sensibilizzazione ambientale, base di una cultura di tutela e salvaguardia del nostro habitat marino", sottolinea Giorgio Cecco coordinatore regionale di FareAmbiente. "Anche questa volta il ringraziamento va a tutti i partecipanti - hanno concluso gli organizzatori -, in primis ai i volontari delle associazioni, oltre all'Altraitalia Ambiente, FareAmbiente, Mare Vivo e Immersione con i Caschi, il Corpo dei Pompieri Volontari e Ghisleri, importante la collaborazione del Comune di Trieste, presenti oggi sia il Sindaco Paolo Polidori che gli Assessori Elisabetta Steffè e Tullio Pantaleo, nonchè a Bignami Sub per il supporto tecnico".