Un milione di euro dalla Regione per ristrutturare il Corsi, mancano ancora 240 mila euro

TRIESTE - Poco meno di un milione di euro per ristrutturare il rifugio Guido Corsi, di proprietà del Fondo edifici di Culto (amministrato dal Viminale) e gestito dalla Società Alpina delle Giulie di Trieste. E' quanto la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di stanziare per dare nuova vita allo storico edificio, posto a 1876 metri sul livello del mare nel territorio del Comune di Tarvisio. A dire il vero la cifra per poterlo ristrutturare totalmente non è sufficiente: mancano ancora infatti oltre 240 mila euro per giungere al milione e 192 mila euro "necessari per portare a compimento i lavori".

E' dal 2019 che il Corsi, meta di migliaia di appassionati di montagna da oltre novant'anni, vive una fase particolarmente critica della sua esistenza. Dal 2019 c'è bisogno di recuperare il tetto, mettere in sicurezza la teleferica, i nuovi impianti e gli arredi, interventi che come sottolineato nella nota della Alpina delle Giulie "permetteranno quantomeno di poter riaprire il Corsi". Le carenze della struttura sono "sia di carattere strutturale legate al tetto ed ai solai, che funzionali derivanti da una grave carenza dei servizi igienici e degli spazi a disposizione della cucina e dei servizi annessi oltre a presentare un’impiantistica attualmente fuori norma".

Tra le novità legate alla ristrutturazione c'è la riduzione del numero dei posti letto. L’edificio, ubicato in un ambiente naturale grandioso, si affaccia su un panorama unico e spettacolare. E’ riferimento di traversate verso altri rifugi e bivacchi della zona attraverso la Forcella Lavinal dell’Orso, Forcella Mose, Forcella Vallone, Forcella Riofreddo. Il rifugio è circondato da pareti di elevatissimo interesse alpinistico quali Cime Castrein, Ago e Campanile di Villaco, Jo?f Fuart, Alta Madre dei Camosci, Cima Innominata, Cima Riofreddo, Cima del Vallone. La Società Alpina delle Giulie ha fatto sapere di essere al lavoro per l'individuazione delle risorse mancanti.