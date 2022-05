Invecchiamento attivo Fvg: il nuovo portale che offre informazioni e servizi in contrasto alla solitudine

Invecchiare in salute e in modo attivo, partecipando alla rete comunitaria rappresenta una opportunità di sviluppo economico e sociale non solo per le persone coinvolte, ma anche per tutto il territorio. Ecco che allora per promuove tutte le interessanti iniziative presenti sul territorio è online il portale "Invecchiamento Attivo Fvg", una piattaforma digitale pensata dalla Regione Friuli Venezia Giulia che offre informazioni e servizi online sui temi del sostegno alla famiglia, formazione e completamento dell'attività lavorativa, impegno civile, cultura e turismo, trasporti, salute e benessere, nuove tecnologie, abitare e accessibilità, contrasto alla solitudine.

Nel 2014 la regione, tra le prime in Italia, ha approvato la Legge regionale per la promozione dell’invecchiamento attivo recentemente arricchita con il tema del contrasto alla solitudine, che definisce le politiche e le strategie dell’amministrazione regionale sul tema.

Attraverso i programmi operativi triennali e annuali, approvati dalla giunta regionale, vengono individuate le azioni specifiche nei diversi settori con l'obiettivo di sostenere l'invecchiamento attivo, favorire la socialità tra le persone, promuovere l’arricchimento culturale e la digitalizzazione. Incentivare il turismo locale, avviare programmi di mobilità accessibile per tutti, in un'ottica di salute in tutte le politiche.

I programmi

Per rispondere alle richieste delle associazioni ed enti che hanno partecipato alla scrittura del Programma triennale, le sette Direzioni regionali impegnate nella Promozione dell'invecchiamento attivo, hanno deciso di creare questo Portale sull'invecchiamento attivo per dare visibilità a tutto ciò che la Regione già realizza nell'ambito dell'invecchiamento attivo; mettere in rete tutti i soggetti che operano in questo ambito per condividere informazioni, buone pratiche, opportunità di collaborazioni e dare maggior visibilità a ciò che fanno sul territorio regionale; e, infine, per poter mettere in rete tutti i soggetti che operano nella promozione dell'invecchiamento attivo.

Per maggiori informazioni o per iscriverti vai al portale: clicca qui.

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia