Biblioteche: come accedere al servizio prestiti di Trieste

Tra i servizi offerti dalle biblioteche comunali di Trieste uno molto utile per gli studenti o in generale per gli appassionati di lettura è sicuramente il servizio prestiti. In questo modo è possibile prendere in prestito un libro e poterlo leggere comodamente da casa scegliendo tra le numerose tematiche e offerte che le strutture comunali triestine propongono. Ma cosa bisogna fare per poter accedere al servizio? Ecco una guida utile.

Le biblioteche comunali a Trieste

Procediamo con ordine, quali sono intanto le biblioteche comunali a Trieste? Oltre alla Biblioteca dei Civici Musei di Storia e Arte in cui è possibile la consultazione, ricordiamo che l’accesso alla sala di lettura e la consultazione del catalogo è libera e gratuita, sono tre le biblioteche a cui facciamo riferimento:

Biblioteca Civica Attilio Hortis: fondata nel 1793, è la biblioteca che conserva le memorie storiche della città. Possiede più di 480.000 volumi, e inoltre manoscritti, lettere e carteggi, manoscritti musicali, stampe, disegni, carte geografiche, fotografie e manifesti, oltre alle raccolte dell’Archivio diplomatico con documenti dal 1300 al 1800, ma il più antico in assoluto è datato 1171.

Biblioteca Comunale Quarantotti Gambini: una biblioteca di pubblica lettura nata nel dicembre 1998. Prende il nome dallo scrittore istriano Pier Antonio Quarantotti Gambini che fu direttore della Biblioteca Civica di Trieste dal 1943 al 1945. Possiede un patrimonio di circa 28.000 documenti in costante accrescimento.

Biblioteca Comunale Stelio Mattioni: anche questa è una biblioteca di pubblica lettura, dispone di una sala per i bambini (0-6 anni), una per i ragazzi (7-15), una mediateca, una sala di lettura e consultazione per gli adulti. Attualmente possiede un patrimonio di circa 36.000 titoli in costante incremento, costituito da libri, giornali, dvd e cd.

Biblioteca Civica Attilio Hortis: come richiedere il prestito

Per ottenere i libri in prestito è necessario essere iscritti alla Biblioteca Civica A. Hortis appartenente al Servizio bibliotecario nazionale - Polo TSA del Friuli Venezia Giulia presentando un documento di identità. La tessera è valida presso tutte le biblioteche del Polo, previa abilitazione annuale, in ciascuna delle quali possono vigere modalità diverse di accesso al prestito. I cittadini non comunitari, residenti a Trieste, devono esibire anche il permesso di soggiorno, valido almeno per l’anno solare in corso.

Sono ammesse al prestito tutte le opere pubblicate negli ultimi 80 anni o negli ultimi 50 anni se appartenenti alla Sezione Locale (con collocazione R.P.). Inoltre, non sono ammesse al prestito opere di consultazione (enciclopedie, dizionari, codici), tesi di laurea, opere di pregio o in condizioni deteriorate. Si invita, comunque, a richiedere l’ultima edizione dell’opera che interessa presente in biblioteca.

Possono essere presi in prestito fino a cinque documenti. Il prestito ha la durata di 30 giorni. Se il documento non è stato prenotato, è possibile una proroga anche telefonica da effettuarsi prima della scadenza del prestito. In caso di smarrimento o deterioramento l’utente deve provvedere al riacquisto del volume o versare alla biblioteca l’importo corrispondente al valore dello stesso.

Si ricorda che parte delle raccolte è immediatamente disponibile (in particolare se con collocazione RP cioè Raccolta Patria), e parte dopo uno o due giorni dalla richiesta (dopo le h. 14.00) perché in depositi esterni. È consigliato pertanto effettuare le operazioni di richiesta, prenotazione o proroga di libri attraverso il catalogo online, comodamente da qualsiasi computer.

Per l’iscrizione di minori è necessaria la compilazione di un modulo in sede con la presenza del genitore o tutore. È anche possibile ritirare il modulo e riconsegnarlo assieme alla fotocopia del documento d’identità del genitore.

Biblioteca Comunale Quarantotti Gambini: il prestito online

Questa biblioteca, ma in generale tutte quelle del servizio Biblioteche del comune di Trieste - dunque anche la Hortis - mette a disposizione degli utenti l’accesso gratuito alla piattaforma MediaLibraryOnLine - MLOL che dà la possibilità di prendere in prestito ebook dei principali editori italiani, leggere le versioni edicola dei quotidiani o di altri periodici e cercare articoli negli archivi storici, consultare banche dati ed enciclopedie, visionare libri o video in streaming, sfruttare risorse per e-learning, ascoltare e scaricare audiolibri.

Il catalogo dispone di migliaia di titoli di narrativa e saggistica e di 7.100 tra giornali, settimanali e riviste italiane e internazionali pubblicati in 120 paesi in oltre 60 lingue. La consultazione delle risorse può avvenire in streaming, cioè connettendosi alla rete, oppure in download, scaricando i documenti sul proprio dispositivo, a seconda del tipo di materiale.

Per accedere al servizio, è necessario essere iscritti alla Biblioteca (avere la tessera) e fare richiesta di username e password personali (secondo modalità di Accesso separato ai servizi MLOL). Si può richiedere l’iscrizione scrivendo a emeroteca@comune.trieste.it indicando nell’oggetto “Abilitazione MLOL” e fornendo il proprio codice utente che si trova sulla tessera.

Una volta abilitati e ricevute le credenziali di username e password, è sufficiente avere un computer o un device mobile (tablet, ebook reader, smartphone) per accedere autonomamente alla pagina MediaLibraryOnLine della Biblioteca e scegliere da catalogo. Se siete residenti o domiciliati nella regione Friuli Venezia Giulia potete richiederla tramite il form dedicato.

Il prestito si effettua per gli ebook scaricabili in download. Una volta selezionato e scaricato, l’ebook resta in prestito per 14 giorni. Alcuni ebook non hanno il limite di 14 giorni ma restano per sempre utilizzabili. È possibile prenotare gli ebook che risultano già in prestito.

È attivo anche il servizio di prestito interbibliotecario digitale che permette di scaricare gli e-book presenti nel catalogo di altre biblioteche dando così accesso praticamente a tutti i libri disponibili in formato digitale sulla piattaforma, 45.000 con RDM, 700.000 ad accesso libero.

Biblioteca Comunale Stelio Mattioni: il prestito

Oltre al servizio online, per portare a casa in prestito un qualsiasi documento è necessario essere iscritti alla biblioteca. Viene rilasciata una tessera che va esibita ad ogni richiesta di prestito. Si possono ottenere in prestito contemporaneamente fino a tredici documenti, cioè cinque libri, cinque periodici o fumetti, tre cd o dvd.

Il prestito dei libri è concesso per 30 giorni, per cd, dvd, periodici e fumetti per 15 giorni. Sono esclusi dal prestito i dizionari per i quali può venir concesso il prestito straordinario per un massimo di 48 ore. Sono anche esclusi dal prestito i cd e i dvd usciti sul mercato da meno di 18 mesi, che possono essere consultati esclusivamente in biblioteca, previa registrazione del prestito in sede. Si può ottenere una proroga di 30 giorni del prestito dei libri, richiedendola entro la data di scadenza, anche telefonicamente o via e-mail. Sono esclusi dalla proroga i documenti prenotati, cd, dvd, periodici e fumetti.

È attivo il servizio di richiesta di prestito e prenotazione dei documenti attraverso il catalogo elettronico (OPAC), all’indirizzo sol.units.it o in biblioteca tramite operatore. I documenti richiesti o prenotati saranno tenuti a disposizione del richiedente per i sette giorni successivi a quello della richiesta. Nel caso il libro al momento della prenotazione sia in prestito, la Biblioteca avviserà via mail o telefonicamente del rientro e terrà il documento a disposizione del richiedente per i sette giorni successivi all’avviso. Se il documento avuto in prestito viene consegnato con più di una settimana di ritardo (libri) o più di tre giorni (cd, dvd e periodici) l’utente viene escluso dal prestito per un periodo corrispondente al ritardo.

Nel caso di deterioramento o perdita del documento avuto in prestito, l’utente deve procurarne uno uguale. Qualora non riuscisse a reperirlo perché fuori catalogo di distribuzione, l’utente sarà chiamato a sostituirlo con un documento di pari valore o rimborsare il relativo importo.

Prestito interbibliotecario

Chi non risiede a Trieste e desidera prendere a prestito un documento posseduto dalla Biblioteca Civica Hortis, può farlo tramite la biblioteca presso la quale è iscritto. Tale biblioteca, se aderisce al servizio ILL/SBN, può farlo dal sito dell’ICCU, altrimenti deve inviare la richiesta via e-mail all’indirizzo interbibliotecario@comune.trieste.it La tariffa richiesta è di 4,50 euro per ogni libro. L’importo può essere corrisposto tramite:

½ IFLA Vucher da allegare al momento della restituzione del volume;

ricevuta del Bonifico sul c/c bancario Intestato a: Comune di Trieste - Servizio Bibliotecario Urbano da allegare al momento della restituzione del volume. Causale: Prestito Interbibliotecario; Servizio Biblioteche Civiche - Trieste (Cap. 710); codice di identificazione bancaria (BIC/SWIFT): UNCRIT2B0PA.

Per non pagare la commissione, se non si è titolari di un C/C, il bonifico a favore del Servizio Biblioteche Civiche va fatto presso gli sportelli dell’UniCredit Banca, presenti in tutto il territorio nazionale e anche nelle maggiori città estere. Gli iscritti alla biblioteca possono richiedere libri posseduti da biblioteche fuori provincia.

