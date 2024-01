Come visitare le principali attrazioni di Trieste in meno di due ore: il servizio turistico dedicato

Trieste è una delle città portuali più accattivanti d'Italia, con un'architettura elegante, una cultura storica del caffè e pittoresche piazze sul lungomare. Avete programmato un bel weekend mordi e fuggi in città ma non sapete ancora cosa fare e visitare perché avete poco tempo a disposizione? Trieste HopTour è la soluzione giusta: un servizio di trasporto turistico della città svolto in collaborazione tra Yestour e Trieste Trasporti.

Il servizio offre ai tanti turisti in visita bus e audioguide sincronizzate per scoprire i principali luoghi di interesse, le informazioni e le curiosità di questa affascinante città mitteleuropea. Il tour parte dal Molo Audace, sulle rive di Trieste, attraversa le strade e le piazze più importanti del centro storico, giunge al Castello di San Giusto e prosegue per Viale Miramare e Barcola fino al meraviglioso Castello di Miramare.

Grazie al servizio sarà possibile ottenere una panoramica dei punti salienti della città in modo comodo e veloce, scoprire i luoghi più importanti di Trieste seguendo il commento audio e le esplorazioni in autonomia delle principali attrattive grazie alle fermate per ogni tappa.

Biglietti e informazioni utili

Il Bus Hop on Hop Off ha un unico biglietto valido 24 ore acquistabile a bordo, online o presso l'infopoint in via Einaudi 1 (all'interno del negozio "Tipicamente Triestino") a partire da 14 euro a persona per adulti, per bambini dai 5 ai 16 anni 11 euro, gratis per i neonati dai 0 ai 4 anni. Il bus può contenere un massimo di 25 persone per gruppo. La durata del tour è di 1 ora e 15 minuti circa. Disponibile la guida dal vivo (tedesco, inglese, italiano, spagnolo), l'audioguida (tedesco, inglese, italiano, spagnolo) e una guida scritta (inglese e italiano). Inoltre, il bus è dotato di porte di ricarica Wi-Fi e Usb utilizzabili gratuitamente a bordo.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Se si acquista un biglietto che non si può più utilizzare è possibile ottenere un rimborso completo cancellando la prenotazione online almeno 24 ore prima dell'inizio dell'attività.

L'itinerario

Queste le tappe del tour (con sali e scendi per ogni fermata):

Molo Audace/piazza Unità d'Italia; Salone degli Incanti Eataly Trieste, rive di Trieste; Piazza Venezia - Museo Revoltella; Piazza Sant'Antonio Nuovo; Piazza Ponterosso - Canal Grande; Castello e Cattedrale di San Giusto; Piazza Oberdan; Piazza della Libertà; Barcola, Lungomare - pineta; Castello e parco di Miramare, viale Miramare; La Sirenetta di Trieste; Stazione Centrale; Molo Audace/piazza Unità d'Italia.

Il punto di partenza e arrivo è all'inizio del Molo Audace, presso la fermata dell'autobus in riva Tre Novembre, 1. Partenze da lunedì a domenica alle ore: 10.00 - 12.15 - 14.00 - 15.45.

Assistenza

Per domande sul tour, per aiuto prenotazione e maggiori informazioni basta chiamare il call center al numero +39 040 9720020 o visitare il sito web.