Bus a Trieste: le regole di utilizzo dei biglietti

A Trieste ad occuparsi dei trasporti urbani è Trieste Trasporti S.p.A, un'azienda che offre collegamenti in città e nelle zone limitrofe grazie alle 80 linee distribuite su tutto il territorio. Grazie all'efficiente servizio è possibile spostarsi e raggiungere facilmente ogni zona circostante. Ma quali sono le regole da rispettare per poterne usufruire? Ecco di seguito alcune regole di utilizzo dei biglietti per gli autobus di Trieste Trasporti-Tpl Fvg.

Le regole da seguire