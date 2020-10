Cielo sereno e freddo: le previsioni per martedì 13 ottobre

In quota affluiscono correnti settentrionali più stabili ed un po' più secche, mentre nei bassi strati continueranno ad affluire correnti fredde da est-nordest. Martedì condizioni stabili. Mercoledì inizierà ad affluire aria più umida in quota.

Martedì 13 ottobre

Cielo in prevalenza sereno e farà freddo, specie al mattino.

Mercoledì 14 ottobre

Al mattino cielo sereno e farà freddo. In giornata poco nuvoloso sulle Alpi, variabile o nuvoloso sul resto della regione. Sulla costa nel pomeriggio non è esclusa qualche breve e debole pioggia sparsa. In serata possibile peggioramento.

Giovedì 15 ottobre

Cielo in prevalenza coperto con piogge da moderate ad abbondanti, specie al mattino. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a temporaneamente forte sulla costa. Sulla zona montana neve oltre i 1800 sulle Prealpi, 1400-1600 m sulle Alpi con quota neve in abbassamento verso sera fino a 800 sul Tarvisiano.

Venerdì 16 ottobre

Al mattino cielo coperto e forse qualche precipitazione residua in montagna e sulle zone occidentali, dal pomeriggio schiarite. Soffierà Bora moderata sulla costa.