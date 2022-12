Cielo uggioso e pioggia: le previsioni per la fine dell'anno

Fine dell'anno con temperature sopra la media ma con cieli uggiosi in Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni

Leggera dinamicità meteorologica prevista tra giovedì e venerdì sul Friuli Venezia Giulia, complice una lieve flessione del campo barico a favore di una blanda perturbazione in transito sul Nord Italia. Previsto un giovedì 29 dicembre con molte nubi e tratti di pioggia di più frequenti e diffusi sulle aree di pianura, in particolare dal tardo pomeriggio e in serata quando le piogge potranno assumere carattere moderato tra Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia; marginale il coinvolgimento dei settori alpini. Venerdì 30 dicembre caratterizzato da tratti di pioggia in prevalenza debole su Udine e Pordenone, mentre le precipitazioni risulteranno più consistenti sul Triestino e sul Goriziano, talora anche a carattere di rovescio. Più asciutto sulle Alpi. Nuovo deciso rinforzo dell'alta pressione dal 31 dicembre: ultimo giorno dell'anno caratterizzato da tempo stabile e prevalentemente asciutto sul Friuli Venezia Giulia, seppur con cielo molto nuvoloso per nubi basse e foschie. Non si esclude qualche breve e fugace pioviggine tra Triestino e Goriziano; tempo asciutto altrove. Primo dell'anno stabile, con cielo grigio e cupo per nubi basse e foschie; ancora possibile qualche pioviggine tra Trieste e Gorizia, mentre la giornata risulterà prevalentemente asciutta su Udine e Pordenone. Temperature in netto rialzo, sia nelle minime che nelle massime, specialmente in quota.