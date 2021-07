Vento moderato e possibili temporali: le previsioni per lunedì 26 luglio

Una circolazione depressionaria sull'Europa occidentale determina l'afflusso di correnti sudoccidentali umide e instabili sulla nostra regione, da mercoledì più secche e stabili. Le previsioni di Arpa Fvg.

Lunedì 26 luglio

Cielo in prevalenza variabile, con più sole sulla costa e più nubi, in genere, dal pomeriggio, quando saranno probabili temporali sparsi dapprima sui monti, poi anche localmente in pianura, meno sulla costa. Qualche temporale potrà essere forte con piogge localmente intense. Sulla costa soffierà a tratti vento da sud moderato.

Martedì 27 luglio

Previsione incerta: più probabilmente cielo variabile con possibili locali rovesci o temporali, più frequenti sui monti.