Meteo, in arrivo freddo e precipitazioni in Fvg

E' stata una settimana caratterizzata da forti sbalzi termici alternati a giornate quasi primaverili e precipitazioni quella appena conclusa in Friuli Venezia Giulia. Stando alle previsioni dei meteorologi di 3BMETEO, meglio non riporre ombrelli e maglioncini e prepararsi ad una settimana all'insegna della pioggia.

Tra oggi, domenica 22 ottobre e lunedì 23 ottobre un rinforzo dell'anticiclone determinerà una momentanea tregua stabile e soleggiata gran parte del settore. Da martedì seguirà una nuova fase instabile per il ritorno del flusso atlantico che porterà per gran parte della settimana piogge e rovesci. Probabile marcato maltempo tra martedì e giovedì, con piogge abbondanti, calo termico e nevicate in alta montagna.