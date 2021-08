Poco nuvoloso, possibili temporali la sera: le previsioni per martedì 3 agosto

Correnti occidentali interessano la regione rendendo il tempo incerto, più instabili in genere nel pomeriggio-sera. Mercoledì aria molto umida in quota precederà un fronte in arrivo nella notte verso giovedì. Le previsioni di Arpa Fvg

Martedì 3 agosto

Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso; dal pomeriggio probabili rovesci e locali temporali sui monti e in pianura, poi dalla sera possibili anche sulla costa.

Mercoledì 4 agosto

Cielo da variabile lungo la costa a coperto sui monti dove si avranno piogge in genere deboli o moderate; dal pomeriggio possibile qualche rovescio o temporale sulle Prealpi e in pianura e in nottata su tutte le zone.

Giovedì 5 agosto

Cielo in prevalenza nuvoloso con piogge e temporali, miglioramento verso sera.

Venerdì 6 agosto

Cielo poco nuvoloso e temperature in aumento.