Sole e bora, tempo variabile nel pomeriggio: le previsioni per domenica 21 marzo

Sulla regione affluiscono, in quota, correnti fredde settentrionali, al suolo venti di Bora. Fino a sabato permarrà una certa instabilità pomeridiana.

Domenica 21 marzo

Al mattino cielo sereno con gelate più intense nelle zone di pianura non interessate dal vento. Sulla costa soffierà Bora moderata o al più sostenuta. Nel pomeriggio cielo in genere variabile e vento in calo. In quota soffierà vento da nord sostenuto, specie nel pomeriggio sera.

Lunedì 22 marzo

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In quota soffierà vento da nord sostenuto o temporaneamente forte. Sulla costa e in pianura nel pomeriggio soffierà vento da nord o nordest moderato.

Martedì 23 marzo

Cielo in prevalenza sereno con gelate estese anche in pianura. Al mattino sulla costa soffierà Borino, poi vento da sudovest. Zero termico in risalita fino a 1500 metri circa.

Mercoledì 24 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso. Zero termico fino a 1800 metri circa.