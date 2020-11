Tempo variabile e bora moderata: le previsioni per lunedì 23 novembre

Lunedì l'anticiclone si ritirerà temporaneamente ed in quota affluiranno correnti occidentali a tratti un po' più umide, da martedì la regione sarà interessata nuovamente da correnti nord-orientali secche e stabili. Le previsioni di Arpa Fvg.

Lunedì 23 novembre

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con marcata inversione termica nei bassi strati, gelate a fondovalle e in molte zone di pianura; in giornata sarà probabile cielo da variabile a nuvoloso. In serata sulla costa e sulle zone orientali inizierà a soffiare Bora moderata.

Martedì 24 novembre

Cielo sereno. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata, con raffiche più sostenute a Trieste.

Mercoledì 25 novembre

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sarà possibile, la presenza di nubi basse nel fondovalle tarvisiano al mattino e la locale formazione di foschia sulla bassa pianura nelle ore notturne.

Giovedì 26 novembre

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Dal pomeriggio sarà possibile la formazione di nubi basse e foschia su pianura e costa.