Temporali e piogge intense, allerta meteo in corso: le previsioni per domenica 30 agosto

La regione è interessata da condizioni di marcata instabilità dovute al flusso di correnti sudoccidentali in quota che precedono un fronte, previsto passare nel pomeriggio di domenica. Lunedì una blanda depressione manterrà una massa di aria umida in quota, che martedì si allontanerà verso est. Le previsioni di Arpa Fvg:

Domenica 30 agosto

Cielo in genere nuvoloso con temporali e piogge diffuse, in genere intense, localmente anche molto intense specie a ridosso delle Prealpi. Probabili temporali forti. Le precipitazioni saranno più frequenti nella prima parte della giornata sulla zona montana, poi anche sulle altre zone. Soffierà vento da sud sostenuto in quota e sulla costa, dove verso sera ruoterà a sud-ovest. In serata attenuazione dei fenomeni.

Lunedì 31 agosto

Di mattina cielo poco nuvoloso o variabile, poi aumento della nuvolosità e saranno probabili piogge sparse, in genere moderate, e qualche rovescio o temporale.