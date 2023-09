Agricoltura: Zannier, fare squadra per gestione responsabile acqua

Martignacco, 6 set - "La nostra regione esce da cinque anni e mezzo di calamità atmosferiche continue ed è difficile sostenere condizioni così estreme se l'intero sistema non unisce le forze. Ringrazio le Fiere di Udine-Gorizia e Pordenone, Ersa, i consorzi di bonifica e le associazioni di categoria per il loro spirito di forte collaborazione, ben rappresentato da questa giornata dedicata all'uso efficiente dell'acqua in agricoltura". Così l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier è intervenuto questa mattina in apertura del convegno "L'uso efficiente dell'acqua in agricoltura" al centro congressi di Udine e Gorizia Fiere a Torreano di Martignacco. L'iniziativa è organizzata da Regione ed Ersa, in collaborazione con Anbi Fvg, il Consorzio per il Canale emiliano romagnolo (Cer), Udine e Gorizia Fiere e Pordenone Fiere ed è finalizzata a trasmettere agli operatori del settore nuove conoscenze sulle tecnologie oggi disponibili per ottimizzare l'utilizzo e il consumo della risorsa idrica. "Quando parliamo di acqua - ha specificato Zannier - è facile assumere posizioni senza una conoscenza precisa della realtà dei fatti. Non si può pensare che la piovosità di quest'anno, verificatasi peraltro prevalentemente in pianura, abbia portato a 'risolvere' la siccità del 2022 e ad aumentare il livello delle falde. Questa e altre iniziative promosse dalla Regione rispondono alla necessità di cambiare la percezione pubblica sul tema, nonché di offrire l'opportunità di verificare dal punto di vista pratico le attività tecniche e tecnologiche con cui oggi è possibile modulare l'utilizzo dell'acqua in base alle condizioni atmosferiche e alle diverse tipologie di territorio". A fianco del convegno, suddiviso in una sessione mattutina dedicata a scenari, proposte e soluzioni per la gestione irrigua e una pomeridiana con l'illustrazione di tecnologie 4.0, è stata allestita un'area denominata "Acquacampus" in cui aziende leader nel settore dell'irrigazione espongono le tecniche più all'avanguardia utilizzate, anche attraverso dimostrazioni pratiche. ARC/PAU/gg