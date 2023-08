Ambiente: Scoccimarro, 10mln di euro ad Ausir per reti fognarie Fvg

Muggia, 9 ago - "Questa mattina abbiamo incontrato il primo cittadino di Muggia per rimarcare la valenza di un intervento che riteniamo imprescindibile per gli abitanti di questa importante località e per il suo sviluppo turistico. L'assenza di una rete fognaria dall'attuale zona dell'Acquario fino a Lazzaretto rappresenta un problema storico che ci auspichiamo possa essere finalmente risolto nel prossimo futuro".

Lo ha affermato l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro che questa mattina a Muggia insieme al sindaco Paolo Polidori ha sottolineato la priorità di questo progetto.

"Nella recente legge di Stabilità - ha spiegato Scoccimarro - abbiamo stanziato 9 milioni e 580mila euro a favore dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (Ausir) per la realizzazione in tutta la Regione di interventi su infrastrutture e impianti per il servizio idrico integrato".

"Si tratta di opere importanti che andranno ad abbattere i costi delle bollette a carico dei cittadini per questi sevizi. In questo modo - ha sottolineato l'assessore - prosegue la nostra politica di transizione ecologica e tutela dell'ambiente, senza che il peso ricada sulle famiglie che purtroppo sono ormai provate da anni di crisi e dalla perdita di potere d'acquisto".

"Tra le nostre priorità - ha aggiunto il rappresentante dell'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia - rientra certamente quella della nuova rete fognaria a Muggia, il cui progetto da 1,8 milioni di euro è adesso al vaglio dell'Ausir su proposta proprio del Comune e del gestore del servizio AcegasApsAmga".

"Questa Amministrazione ha da sempre considerato urgenti queste realizzazioni; nella scorsa legislatura abbiamo anche superato delle infrazioni da parte dell'Unione europea, investendo oltre 2 milioni di euro per gli allacciamenti alla rete fognaria pubblica di alcuni agglomerati abitativi. In Stabilità - ha concluso Scoccimarro - è stata riproposta, con una procedura ancora più semplificata, anche una misura per opere a favore dei Comuni che non sono oggetto di infrazione con una dotazione superiore al milione di euro". ARC/RT/al