Ambiente: Scoccimarro, Regione promuove acquisti verdi

Pordenone, 15 nov - "Gli obiettivi del Piano di azione regionale per gli acquisti verdi, che la Giunta ha approvato lo scorso anno e che ha una durata triennale, sono quelli di supportare e promuovere l'attuazione degli acquisti verdi e l'applicazione dei criteri ambientali minimi. Un'azione che coinvolge le amministrazioni pubbliche, nel loro ruolo di acquirenti, e il settore produttivo che deve essere in grado di cogliere questa sfida che è anche una importante opportunità".



Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, intervenendo con un videomessaggio di saluto al convegno di apertura del Forum regionale degli acquisti verdi. L'incontro ha posto come focus le criticità dei criteri ambientali minimi nella loro applicazione nella filiera produttiva del legno.



"Il tema del Forum di quest'anno - ha proseguito Scoccimarro - riveste un'importanza strategica nel contesto della transizione verso una società più sostenibile. Il settore del legno gioca un ruolo fondamentale nella nostra economia regionale, pertanto è nostro dovere promuovere pratiche che ne salvaguardino la qualità, la provenienza sostenibile e il rispetto per la biodiversità. Senza dimenticare il ruolo che le foreste, come serbatoi di carbonio, giocano nella complessa sfida della mitigazione dei cambiamenti climatici. Sfida - ha sottolineato il titolare della delega dell'Ambiente - che la Regione affronta con decisione: basti ricordare la recente legge Fvg Green che costituisce un importantissimo quadro di riferimento per le nostre azioni".



Sempre rispetto alla filiera del legno, l'assessore ha rimarcato come "l'applicazione dei criteri ambientali minimi nella filiera del legno, oltra a creare un beneficio nell'ottica dello sviluppo sostenibile per le generazioni future, può favorire anche l'innovazione e la competitività delle imprese del territorio".



Scoccimarro ha infine aggiunto: "La sfida che ci attende è complessa, ma sono convinto che, con il contributo di tutti, possiamo tracciare percorsi virtuosi e concreti per una gestione sostenibile delle risorse forestali e per lo sviluppo dell'intera catena produttiva del settore legno, garantendo al contempo la crescita economica e la tutela dell'ambiente". ARC/LIS/al