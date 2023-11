Attività produttive: Bini, 1,5 milioni per recupero capannoni

Sono 182 i siti produttivi degradati censiti dal Masterplan su cui è possibile intervenire



Trieste, 15 nov - "Aprirà domani, giovedì 16 novembre, il bando regionale dedicato alla riqualificazione dei complessi industriali degradati, per il quale mettiamo a disposizione risorse pari 1,49 milioni di euro. Tra le voci ammissibili, un'importante novità rispetto al passato è rappresentata dalla possibilità di finanziare anche la demolizione dei capannoni dismessi".



Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, specificando che le domande potranno essere presentate fino al 29 febbraio prossimo.



"Si tratta di una misura recente - ha spiegato l'esponente della Giunta regionale - prevista dalla legge SviluppoImpresa, con la quale puntiamo a raggiungere l'obiettivo strategico di recupero e riconversione sostenibile del sistema infrastrutturale inattivo. I complessi degradati su cui è possibile intervenire sono stati individuati e riconosciuti attraverso il Masterplan, approvato dalla Giunta regionale lo scorso anno e di recente aggiornato con l'aggiunta di due nuovi siti".



Come ha aggiunto l'assessore, il Masterplan è lo strumento innovativo di politica industriale con cui sono stati censiti 182 complessi produttivi degradati in 116 Comuni del Friuli Venezia Giulia.



"Con questo intervento - ha continuato Bini - la Regione mette a disposizione di privati, imprese e Consorzi di sviluppo economico locale contributi nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, per un massimo di 200 mila euro, per sostenere interventi di riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile. La dotazione complessiva è di 1,49 milioni di euro e rispetto al precedente bando, aperto per la prima volta nel 2022, sono state ampliate le fattispecie finanziabili, che ricomprendono ora anche la mera demolizione, funzionale alla creazione delle condizioni più favorevoli all'attivazione degli investimenti produttivi".



Nel dettaglio, sono ammissibili al finanziamento gli interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali la demolizione, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia.



Il bando appena approvato potrà avvalersi anche di un ulteriore strumento informativo e conoscitivo: una mappa multimediale e interattiva del territorio regionale attraverso la quale sarà possibile esaminare su scala catastale tutti i 182 siti censiti dal Masterplan. La mappa è aperta a consultazione sulla piattaforma online Eagle FVG.



"Vogliamo - ha concluso l'assessore - consentire a tutti i soggetti interessati a questa e alle altre misure regionali attivabili entro il perimetro dei complessi produttivi degradati di consultare tutte le informazioni raccolte con il Masterplan in maniera chiara e rapida, per garantire il massimo supporto conoscitivo e favorire la riqualificazione delle nostre aree industriali".



La modulistica e le informazioni utili per la presentazione delle domande di contributo sono consultabili sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/svilup poimpresa/FOGLIA2 ARC/COM/gg/al