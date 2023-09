Cultura: Anzil, stagione Teatro Verdi Pn è frutto eccezionale lavoro

Udine, 5 set - "Esprimo la mia profonda gratitudine per l'eccezionale lavoro che avete da sempre svolto nel mantenere il Teatro Verdi di Pordenone all'avanguardia e originale. Il vostro costante impegno nell'offrire spettacoli di alta qualità, l'attenzione speciale dedicata al giovane pubblico e la diversificazione del programma, che spazia dalle prime internazionali ai protagonisti di grande rilievo nella musica, nella danza e nella prosa, contribuisce fortemente all'arricchimento della vita culturale della vostra città e della nostra regione".Questo il messaggio che il vice governatore con delega alla Cultura Mario Anzil ha voluto inviare al presidente del Teatro Verdi di Pordenone Giovanni Lessio in occasione della presentazione alla stampa della stagione di prosa, musica e danza 2023/2024 alla quale il vicegovernatore non ha potuto prendere parte di persona.Una stagione che si rinnova con proposte eclettiche capaci di attrare pubblico da tutto il territorio e per la quale Anzil ha rivolto "al presidente, al Consiglio di amministrazione, agli organizzatori, ai collaboratori, ad artisti, attori e soprattutto al pubblico, parte integrante dello spettacolo, un augurio di miglior successo per questa nuova stagione". ARC/SSA/ma