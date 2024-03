Cultura e atenei: Anzil-Rosolen, plauso a recupero Palazzo Paternolli

L'edificio goriziano diventerà sede di uno studentato e di uno spazio museale Gorizia, 28 mar - "Un plauso al recupero di Palazzo Paternolli, per il suo valore storico e le sue nuove funzioni" è stato espresso dal vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil e dall'assessore regionale all'Università Alessia Rosolen che oggi hanno preso parte al sopralluogo nel corso del quale è stato fatto il punto sulla riqualificazione del prestigioso edificio nel cuore di piazza Vittoria a Gorizia. Grazie al Gruppo Visconti, società benefit che ha investito 4,5 milioni di euro, il palazzo acquisirà una funzione mista di studentato, con 60 posti letto, e di spazio museale all'ultimo piano, dotato inoltre di sale polifunzionali e di una palestra. "L'idea vincente - ha rilevato Anzil - è quella di una moderna agorà, un luogo di socialità e di riflessione, dove ci si confronta e si elaborano idee proiettate verso una visione del futuro. Diventerà uno spazio prezioso per i nostri studenti, sulla scorta dell'esempio di Carlo Michelstaedter che in questa parte di Gorizia elaborò le sue teorie filosofiche, in un'epoca in cui le comodità rischiano di compromettere le capacità di pensiero, da ritrovare invece in luoghi suggestivi come Palazzo Paternolli. Il recupero di questo edificio diventa, inoltre, una risorsa molto preziosa nell'ottica di G0!2025 e degli anni che seguiranno". "È stata un'ottima idea - così Rosolen - destinare questa sede centralissima agli studenti con la generosa intuizione di mettere a disposizione servizi che rendono il territorio goriziano ancora più attrattivo". I posti letto saranno destinati agli studenti fuori sede, anche provenienti da Nova Gorica, mentre una porzione di ricettività potrà essere dedicata agli ospiti della Capitale europea della Cultura. Come è stato precisato dai tecnici, terminati gli interventi strutturali su murature e solai e con il rifacimento del tetto, il cantiere può concentrarsi ora sulle partizioni interne e sulle opere di finitura, che saranno completate, secondo il cronoprogramma, entro il mese di luglio. Al sopralluogo hanno preso parte numerose autorità, tra cui il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e il prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi. ARC/PPH/ma