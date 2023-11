Euregio: Zilli, Gect esempio da promuovere

Udine, 17 nov - "Il Gect Euregio Senza Confini si conferma esempio da promuovere non solo a livello transfrontaliero ma europeo perché attraverso questa alleanza fra le tre Regioni riusciamo a mettere in campo progettualità per migliorare l'attrattività dei nostri territorio e il benessere dei cittadini. La Regione Friuli Venezia Giulia continuerà a garantire la piena disponibilità nel proseguire su questo tracciato". Lo ha riferito l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha partecipato oggi in videoconferenza, su delega del governatore Massimiliano Fedriga, alla 23m assemblea del Gect Euregio Senza Confini alla presenza del presidente Peter Kaiser, del direttore Sandra Sodini e dell'assessore a Fondi Ue della Regione Veneto Federico Caner. L'assemblea si riunirà nuovamente l'11 aprile 2024. Dopo l'approvazione del bilancio previsionale 2024 - 2026 che prospetta una situazione di pareggio tra costi e ricavi, è seguita la valutazione del premio per la sostenibilità ambientale 2022 che verrà riproposto nel 2024 sul tema della mobilità sostenibile. Come ha illustrato Sodini, nell'edizione 2022 volta a sostenere progetti light di recupero del patrimonio culturale con il coinvolgimento attivo delle comunità locali nell'area Euregio, sono stati premiati nove candidati, tre per ogni regione. Per il Friuli Venezia Giulia, il riconoscimento è stato assegnato ai Comune di Cividale e di Dogna e all'Università degli Studi di Udine. Sempre in tema di riconoscimenti, il Gect Euregio Senza Confini si è aggiudicato il terzo posto con il progetto Scet-Net (Senza Confini Education and Training Network) di cui è il partner capofila, alla competizione europea Interreg Slam. Si tratta di un progetto che favorisce la cooperazione transfrontaliera nell'ambito di percorsi educativi condivisi tra Italia e Austria per gli studenti delle scuole professionali dai 16 anni in su ed è riuscito a ottenere questo importante risultato in un anno in cui il tema delle "Competenze" è centrale in Europa. "Il Gect Euregio Senza Confini ha avuto un ruolo fondamentale nel permettere la realizzazione degli obiettivi di progetto", ha commentato Zilli, ricordando gli scopi per i quali il Gect fu fondato nel 2012 ovvero quello di favorire, facilitare e promuovere tra i suoi componenti la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale dell'Unione Europea, attraverso la realizzazione di progetti comuni volti allo sviluppo dei rispettivi territori e a favore delle popolazioni 'transfrontaliere' coinvolte. Nel corso dell'assemblea sono stati, inoltre, illustrati due progetti nell'ambito del programma Interreg Italia-Austria (Eu-move: tpl senza confini e Fit4co cbo, cross border obstacles) entrambi volti a favorire la rimozione dei principali ostacoli transfrontalieri in materia di mobilità e realizzare un sistema di pianificazione congiunta del sistema di trasporto pubblico locale in ambito transfrontaliero e attivare un sistema di collaborazione strutturata tra i gestori delle tre Regioni coinvolte. Eu-move, che inizierà nel 2024 per concludersi a gennaio 2026, sarà a regia Gect con il supporto delle Direzioni trasporti di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia mentre FIT4CO CBO, Cross Border obstacles, che verte sempre sull'individuazione e il superamento degli ostacoli transfrontalieri sul territorio delle tre Regioni vede il Gect Euregio Senza Confini nel ruolo di project partner, congiuntamente con il Gect Euregio Tirolo-Trentino-Alto Adige. Fra gli argomenti affrontati anche la possibilità di presentare la candidatura delle tre Regioni per ospitare le Olimpiadi del 2038. ARC/LP/pph