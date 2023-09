Imprese: Bini, Linea Fabbrica investe con coraggio e intraprendenza

Visitata l'azienda operante nel distretto della sedia del manzanese Manzano, 7 set - "Mi congratulo, a nome dell'Amministrazione regionale, con Linea Fabbrica per la capacità dimostrata in 45 anni di attività di portare con successo il nome del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Un'azienda virtuosa, che ha saputo proseguire il proprio lavoro anche nei periodi di maggiore incertezza con coraggio e intraprendenza. Qualità che l'hanno portata a guardare al futuro ampliando la propria linea produttiva ed estendendo l'azione commerciale anche all'estero". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini nel corso della visita di questa mattina all'azienda Linea Fabbrica di Manzano. Fondata nel 1978 da Lucio Zamò, l'impresa opera nel comparto della sedia ed è specializzata in particolare nella produzione di sedute direzionali e operative per ufficio, imbottiti e sistemi per l'attesa, sgabelli industriali e poltrone per la degenza. Nel corso degli anni, Linea Fabbrica ha ampliato notevolmente la propria produzione e ha esteso l'azione commerciale all'estero, fino a creare un'unità produttiva nel nord della Francia (Linea France) oltre a numerose partnership commerciali in Europa, Medio Oriente e Africa. Tra le ultime novità di questa continua evoluzione figura il marchio Nahu, un brand di alta fascia caratterizzato da prodotti fatti in Italia. A tal proposito, Bini ha voluto sottolineare l'attenzione per la qualità e l'accessibilità del prodotto che, unitamente alla valorizzazione della produzione locale, contraddistingue l'attività dell'azienda del Manzanese. L'esponente dell'Esecutivo ha anche visitato il nuovo spazio di produzione inaugurato, a fianco della sede principale, nella recente ricorrenza del 45. anniversario di fondazione: un immobile di circa 5.000 mq in cui trova sede Tecnosoft, la tappezzeria del Gruppo. "Un investimento importante che contribuisce a rivitalizzare mestieri che oggi rischiano di scomparire", ha osservato Bini complimentandosi con l'amministrazione di Linea Fabbrica. ARC/PAU/al