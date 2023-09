Mobilità: Amirante, 100mila passeggeri al Passo Barca Lignano-Bibione

Raggiunto con due mesi di anticipo il record stagionale Udine, 6 set - "Nella serata di ieri (martedì 5 settembre, ndr) il centomillesimo passeggero della stagione 2023 è stato trasportato sul "Passo barca" che collega le località di Lignano Sabbiadoro e Bibione attraversando la foce del fiume Tagliamento. Si tratta di un risultato che è stato avvicinato l'anno scorso a fine stagione e che quest'anno arriva a ben due mesi dalla conclusione del servizio stagionale". È quanto riferisce l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, rendendo noto il dato di centomila passeggeri trasportati tra una riva e l'altra del Tagliamento con il servizio barca che trasporta turisti a piedi o in bicicletta. "Questo numero eccezionale conferma la validità di un servizio che anno dopo anno attrae sempre più persone che utilizzano la bicicletta quale mezzo ecologico per gli spostamenti tra le due località o come scelta per arrivare alle spiagge dell'Adriatico da località più o meno lontane attraverso la rete delle ciclovie regionali o utilizzando i servizi bici più bus o bici più treno offerti dal trasporto pubblico locale" conferma Amirante. Il servizio Passo Barca è attivato in forma sperimentale all'interno del contratto per il Trasporto pubblico locale che la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato con la società TPL FVG scarl. I costi annuali, al netto degli introiti da tariffazione, sono coperti in parte dalla Regione Friuli Venezia Giulia per un importo stimato di 120mila euro e in parte dalle risorse assicurate dalla Regione Veneto per 30mila euro e dai Comuni di Lignano Sabbiadoro e di San Michele al Tagliamento per 20mila euro ciascuno. "Si tratta - ha evidenziato Amirante - di un esempio virtuoso e lungimirante di collaborazione tra Enti e territori, sostenuto da una specifica convenzione, che punta allo sviluppo di un turismo sostenibile capace di caratterizzare in chiave ecologica l'offerta di trasporto sulla fascia costiera del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto". Il servizio si colloca in una cornice di iniziative che quest'anno comprende l'attivazione di ulteriori collegamenti marittimi e fluviali sostenuti dalla Regione, quali quelli tra Aquileia e Grado e sulla costiera muggesana (con trasporto di bici al seguito); una visione che potrà essere ulteriormente sviluppata nei prossimi anni prevedendo altre importanti azioni quali il rinnovo della flotta degli autobus in senso ecologico e l'implementazione del trasporto di bici sui mezzi del TPL. Il servizio del "Passo barca", che ha avuto avvio il 16 aprile scorso, proseguirà giornalmente fino a fine settembre per poi continuare il sabato e festivi fino all'1 novembre. ARC/SSA/gg