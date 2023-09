Salute: Riccardi, distretto Azzano X pronto entro primi mesi del 2025

Trieste, 7 sett - "Stiamo lavorando affinché le opere di ampliamento del Distretto sanitario di Azzano Decimo vengano realizzate entro i primi mesi del 2025, di fatto nei tempi previsti, considerando che la precedente programmazione delineava fine 2024".Lo ha sottolineato questa mattina, in sede di III Commissione, rispondendo a un'interrogazione, l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi."Rispetto alla tabella di marcia iniziale, si prevede un contenuto slittamento di qualche mese in più dovuto alla necessità di acquisire una parte di terreno di proprietà dell'Asp con conseguente necessità di frazionamento, valutazione economica, accordo tra le parti e altre incombenze di natura burocratica. Ma il tema più complesso riguarda la necessità di spostare un depuratore in utilizzo all'Asp incomprensibilmente realizzato in un'area che già nel progetto preliminare, approvato nel 2017, prevedeva la realizzazione del distretto" ha dettagliato Riccardi. ARC/PT/al